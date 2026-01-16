Parlamentarios de EEUU, incluidos dos republicanos, viajan a Dinamarca con un mensaje claro: decirle al mundo que al otro lado del Atlántico no todos son como Trump

El senador demócrata por Delaware Chris Coons, que ejerció de líder de la delegación de once congresistas y senadores que ha viajado este viernes a Dinamarca.

¿Por qué es importante? Una delegación bicameral de parlamentarios estadounidenses ha viajado a Copenhague para mostrarles su apoyo: "Groenlandia debe ser vista como nuestro aliado, no como un activo".

Una delegación bipartidista de congresistas y senadores estadounidenses ha viajado a Copenhague para expresar su apoyo a Groenlandia y Dinamarca, distanciándose de las políticas del presidente Donald Trump. La delegación, que incluye demócratas y republicanos, insiste en que Groenlandia debe ser vista como un aliado, no como un activo. El senador demócrata Chris Coons subraya la importancia de escuchar a los aliados para fomentar un diálogo constructivo. En contraste, Dinamarca y aliados europeos están reforzando la seguridad en Groenlandia debido a las tensiones con Trump. La republicana Lisa Murkowski critica las intenciones imperialistas de Trump, afirmando que la mayoría de los estadounidenses no apoyan la adquisición de Groenlandia.

Amenazas de un lado y de otro en el día en que una delegación bicameral de parlamentarios estadounidenses ha viajado a Copenhague para mostrarles su apoyo. Son pocos y poco poderosos pero quieren decirle al mundo que al otro lado del Atlántico no todos son como el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Y, además, en el grupo hay republicanos.

La delegación de congresistas y senadores estadounidenses lo dice alto y claro: "Groenlandia debe ser vista como nuestro aliado, no como un activo". Groenlandia, insisten, es un amigo, no un país con el que Trump deba confrontar.

El senador demócrata Chris Coons ha remarcado: "Parte del objetivo de este viaje es que un grupo bipartidista de miembros del Congreso escuche con respeto a nuestros amigos, nuestros aliados y socios de confianza aquí en Dinamarca y en Groenlandia, y que regresemos a EEUU y compartamos esas perspectivas para que podamos bajar la temperatura y tener un diálogo más constructivo sobre el mejor camino a seguir".

Los estadounidenses han llegado este viernes a Copenhague para reunirse con los líderes de Dinamarca y Groenlandia. Entre los once miembros hay demócratas, pero también dos republicanos, el partido de Trump. Mientras, Dinamarca y varios aliados europeos están enviando tropas a Groenlandia para reforzar su seguridad tras el encuentro en Washington y las insistencias del presidente en que necesitan Groenlandia.

Tanto Dinamarca como Groenlandia se oponen a que Trump se adueñe de la isla, por lo que la de este viernes ha sido una reunión en la que buscaban rebajar tensiones y un diálogo más constructivo, sobre todo, por una de las partes. "El Partido Republicano en el Congreso ha guardado silencio, incluso cuando no está de acuerdo con este presidente. ¿Pero podemos? Sí, podemos. ¿Y vamos a intentarlo? Sí, lo vamos a intentar", ha dicho el demócrata Steny Hoyer, miembro de la Cámara de Representantes de EEUU.

Precisamente, una de las más críticas esta tarde con Trump ha sido la republicana Lisa Murkowski, quien ha asegurado que los estadounidenses no respaldan las pretensiones imperialistas de su presidente. "Cuando se le pregunta al pueblo estadounidense si cree que es buena idea que EEUU adquiera Groenlandia, la gran mayoría, alrededor del 75%, responderá: 'No creemos que sea buena idea'", ha afirmado. Todos abogan por fortalecer la relación con Groenlandia y no por dilapidarla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.