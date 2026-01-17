Los Panteras Negras, el movimiento influido por Malcolm X que ha resurgido ante "la violencia de la Casa Blanca"

Los detalles La formación, nacida a finales de la década de los 60, abogaba por la lucha de clases a la par que combatía la injusticia social. Ahora, en 2026, han reaparecido después de su disolución en 1982.

Los Panteras Negras han vuelto. Han regresado después de desaparecer en 1982. Después de que, poco a poco, su influjo fuese cada vez menor hasta terminar en su disolución. Pero ahora, más de cuatro décadas después, han reaparecido en Filadelfia. Armados. Liderados por, al menos eso dice él en redes sociales, Paul Birdsong. El motivo, responder a la "violencia ejercida desde la Casa Blanca".

Fue a finales de la década de los 60 cuando el llamado 'Black Panther Party' se hizo famoso. Surgido en Oakland, en California, e influido por la figura de Malcolm X, tenían como objetivo defender a la comunidad negra de la violencia policial.

Vestían ropa paramilitar y así era como patrullaban las calles. Portando armas de fuego, con una amenazante pantera negra como símbolo del partido.

Eran activistas que abogaban por la lucha de clases que también combatían la injusticia social. Lo hacían a través de comidas gratuitas para los niños y hospitales solidarios.

A pesar de que en su ideario decían que la violencia solo debía emplearse para defenderse de la brutalidad policial estuvieron involucrados en varios crímenes. Edgar Hoover, quien fuese director del FBI, les describió como "la mayor amenaza para la seguridad interna del país".

Su afirmación hizo que la popularidad de los 'Black Panthers' se incrementara. Ese 'ejército' de hombres y mujeres llegó incluso a tener oficinas en 68 ciudades de todo el país y miles de miembros. Hasta el cineasta Agnes Vardá documentó las movilizaciones del colectivo para pedir la liberación de Huey Newton, su fundador, encarcelado por el asesinato de un policía.

Con el cambio de década llegó el declive de la formación. Fueron perdiendo poder, entre acusaciones por tráfico de drogas, escisiones del grupo y una prensa oficial cada vez más hostil.

Sin embargo, activistas como Angela Davis, uno de los iconos de aquel tiempo, han mantenido vivo el legado de unos Panteras Negras que, en pleno 2026, parecen haber resurgido.

