Los países del Golfo piden "activar los mecanismos de defensa conjuntos" tras el ataque de Israel contra Qatar

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han reaccionado al ataque de Israel contra Qatar, que buscaba eliminar al equipo negociador de Hamás en Doha. En respuesta, los miembros del CCG han ordenado una reunión urgente del Consejo de Defensa Conjunto en Doha para evaluar la amenaza y activar mecanismos de defensa. El CCG, compuesto por Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, ha emitido un comunicado subrayando la "plena solidaridad" con Qatar y advirtiendo sobre las graves repercusiones de las acciones israelíes. Durante una cumbre de emergencia, más de 50 países árabes e islámicos instaron a la comunidad internacional a imponer sanciones a Israel y revisar relaciones diplomáticas.

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ya se han puesto alerta y han iniciado sus movimientos tras el ataque de Israel contra Qatar. Hace una semana, los bombardeos del Ejército de Benjamín Netanyahu llegaron hasta Doha con la intención de acabar con el equipo negociador de Hamás, allí reunidos. Este lunes, como respuesta, los miembros de esta organización han dado orden al mando militar de tomar todas las medidas necesarias para "activar los mecanismos de defensa conjuntos" con el fin de evaluar la "amenaza".

"Los líderes ordenaron al Consejo de Defensa Conjunto del CCG celebrar una reunión urgente en Doha (...) para evaluar la situación de defensa de los países del CCG y las fuentes de amenaza ante la agresión israelí" contra Qatar, al tiempo que pidieron al Mando Militar Unificado que tome las "medidas ejecutivas necesarias para activar los mecanismos de defensa conjuntos y las capacidades de disuasión" de los países del golfo Pérsico.

El Consejo de Cooperación del Golfo está formado por Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, siendo estos dos últimos los únicos que tienen una relación diplomática con Israel en la región del golfo, tras firmar los Acuerdos de Abraham hace ahora ya cinco años.

Para anunciar su decisión han lanzado un comunicado con 11 puntos. Se ha tomado esta medida después de que el Consejo Supremo del CCG celebrara una sesión extraordinaria, coincidiendo con la cumbre de emergencia en Doha que los jefes de Estado de la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) han celebrado para coordinar una respuesta al ataque israelí en el país del golfo. El consejo afirmó que la "brutal agresión israelí" contra Qatar representa "una amenaza directa para la seguridad conjunta del Golfo y la paz y la estabilidad regionales".

Por ello, consideró que la continuación de "estas políticas agresivas socava los esfuerzos por lograr la paz y el futuro de los entendimientos y acuerdos existentes con Israel, debido a las graves repercusiones que esto tiene en la estabilidad de toda la región".

En el extenso comunicado, los países del golfo afirmaron su "plena solidaridad" con Qatar "en todas las medidas que adopte para hacer frente a esta agresión", al subrayar que la seguridad de los países del CCG es "indivisible y que cualquier ataque contra cualquiera de ellos es un ataque contra todos ellos". Por ello, los estados del Golfo Pérsico están dispuestos a "movilizar todas sus capacidades para apoyar" a Qatar y "proteger su seguridad, estabilidad y soberanía ante cualquier amenaza".

Igualmente, advierten: la "persistencia" de Israel en sus "prácticas criminales y su flagrante violación de todas las normas y leyes internacionales, así como de la Carta de las Naciones Unidas, podría tener graves repercusiones que amenacen la seguridad y la paz regionales e internacionales". "Estas violaciones representan un precedente peligroso que no debe superarse ni permitirse sin la imposición de sanciones internacionales disuasorias", aseveró.

Durante la cumbre árabe-islámica de emergencia, más de 50 países árabes e islámicos hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que tome medidas para imponer sanciones a Israel, revisar las relaciones diplomáticas, excluir al Estado judío como país miembro de la ONU y apoyar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).