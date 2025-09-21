Otros cuatro años de cárcel para Zhang Zhan, la bloguera que informó del primer confinamiento por el COVID-19 en Wuhan

Pancarta a favor de la liberación de la bloguera china Zhang Zhan.

Zhang Zhan, bloguera china que informó sobre el confinamiento en Wuhan al inicio de la pandemia de COVID-19, ha sido sentenciada a otros cuatro años de prisión. Tras ser detenida en mayo de 2020 y cumplir una primera condena, fue liberada, pero arrestada nuevamente en agosto de 2024 por presuntamente promover disturbios. Un tribunal de Shanghái dictó una segunda condena de cuatro años. Aleksandra Bielakowska, portavoz de Reporteros Sin Fronteras (RSF), calificó la situación de "espantosa" y pidió la retirada de los cargos. RSF denuncia que China es "la mayor prisión del mundo para periodistas", con al menos 123 trabajadores de medios encarcelados.

Zhang Zhan, la bloguera china que informó de los primeros momentos del confinamiento en la ciudad china de Wuhan cuando estalló la pandemia del COVID-19, ha sido sentenciada a otros cuatro años de prisión.

Zhan recibió una primera condena de cuatro años. La mujer habría sido acusada por informar de suspuestas violaciones de los Derechos Humanos, según adelanta Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Este viernes se celebró un segundo juicio en un tribunal de Shanghái, que concluyó otra condena de cuatro años de prisión. Por su parte, Aleksandra Bielakowska, una portavoz de RSF, lamentó que "es absolutamente espantoso" lo que le ha ocurrido.

Asimismo, Bielakowska reclama la retirada de los cargos y ha denunciado el secretismo que envuelve el proceso. En este contexto, la ONG define a China como "la mayor prisión del mundo para los periodistas y los defensores de la libertad de prensa".

De su lado, estima que al menos 123 trabajadores de medios están actualmente entre rejas. Esto sitúa a Chinaen el puesto 178 de 180 en la lista anual de RSF y solo es superada por Corea del Norte y Eritrea.