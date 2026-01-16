La UE sí, la OTAN no: la posible ayuda que podría recibir Dinamarca si EEUU decide atacar Groenlandia

Sí, pero... Los daneses tendrían que conseguir una unanimidad de los estados miembros, tal y como recoge el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, para poder solicitar una ayuda militar del Ejecutivo comunitario.

Donald Trump persiste en su interés por Groenlandia, considerando tanto la negociación como la compra, y no descarta la apropiación por la fuerza. Esta última opción podría tener graves consecuencias, ya que Groenlandia pertenece a Dinamarca, un miembro de la OTAN. Un ataque de Estados Unidos a un aliado de la OTAN paralizaría la organización y anularía el artículo 5, que garantiza la defensa colectiva. Sin embargo, Dinamarca podría recurrir a la UE y su cláusula de defensa mutua para protegerse. La ayuda europea requiere unanimidad en el Consejo Europeo, algo que solo se ha logrado una vez, cuando Francia la solicitó tras los atentados de Bataclán para combatir al ISIS.

Donald Trump no cede, ni tiene pinta que lo haga, en sus pretensiones sobre Groenlandia. Al presidente estadounidense no le importa negociar la anexión o incluso ejecutar una compra, pero también está encima de la mesa la opción de apropiársela a la fuerza.

Una posibilidad que tendría sus consecuencias ya que el territorio es propiedad de Dinamarca, un país de la OTAN. Entonces, si EEUU decide iniciar una operación militar contra otro aliado de la Alianza Atlántica, todo se detendría incluida la propia organización.

Ese ataque dejaría en nada el artículo 5 de la OTAN que permite la defensa colectiva en caso de que un país de la Alianza Atlántica sea atacado.

Aunque Dinamarca tendría opciones fuera de la OTAN para proteger su territorio: la ayuda de la UE y su cláusula de defensa mutua. "En el caso de que haya una agresión el país agredido puede pedir ayuda al resto de la Unión Europea", explica Guillermo Pulido, analista de Defensa.

Desde la diplomacia comunitaria aseguran que, en principio, Groenlandia estaría cubierto por este artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea por el que se puede solicitar una ayuda europea. Ahora bien, depende de cada estado miembro cómo ayudar a su aliado. "Es una decisión soberana en la que no puede haber un artículo que a ti te obligue a ir a una guerra en protección de un aliado", asegura Yago Rodríguez.

No obstante, para conseguir la ayuda europea es necesaria la unanimidad en el Consejo Europeo a propuesta del Alto Representante, es decir, todos los países que conforman la Unión Europea tendrían que votar a favor de una misión de ayuda militar.

En la historia de la organización europea, solo una vez se ha conseguido aprobar esa llamada. La obtuvo Francia tras los atentados terrorista de Bataclán y la solicitó para combatir al ISIS en Siria.

