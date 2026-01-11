Ahora

Con solo 34 años

La oscura obsesión de Trump por el petróleo viene de lejos: en 1980 ya acudía a las televisiones como gurú del crudo

Los detalles Cuando apenas tenía 34 años, un jovencito multimillonario ya defendía que EEUU podía ser "una nación rica en petróleo". Ahora, con mucho más poder encima, da muestras de que el planeta no le importa nada.

Trump en 1980
En 1980, ya se empezaba a vislumbrar en Donald Trump una oscura obsesión por el petróleo. Por entonces, era un jovencito multimillonario de apenas 34 años a quien la televisión estadounidense ya acudía a él como a un gurú. "Creo que ahora mismo seríamos una nación rica en petróleo, y creo que deberíamos haberlo hecho", expresó entonces el presidente de EEUU durante una entrevista con la 'NBC'.

Aquella entrevista coincidía con la crisis de los rehenes en Irán y con los precios del crudo disparados, así como con un presidente demócrata, Jimmy Carter, que acababa de instalar placas solares en la Casa Blanca porque comenzaba a asumir que no se podía depender tanto del petróleo. "Las heridas de la dependencia del petróleo son aún muy profundas", manifestó Carter en 1979.

Así, el que fuera presidente de Estados Unidos en ese momento lanzaba un mensaje que el mundo y, en concreto, el medioambiente, recogía con cierta esperanza: que había otras opciones energéticas más allá del petróleo, porque no solo es muy contaminante, sino que, además, en algún momento se va a acabar.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el petróleo se volvió el motor de la economía global, pero también afloraba ya una conciencia medioambiental. Además, el cine mostraba, a su manera, los riesgos de una obsesión desmedida por el petróleo, y las continuas crisis del petróleo empujaron a hacer de esa conciencia una doctrina global para salvar el planeta.

Sin embargo, a lo largo de las décadas no solo no se han cumplido los objetivos y propósitos ambientales y energéticos, sino que el petróleo sigue siendo un motor que mueve el mundo y la extracción petrolífera está en los niveles más altos de la historia.

Por su parte, Donald Trump, igual de barbilampiño que en los 80 pero ahora con mucho más poder encima, da muestras de que el planeta no le importa nada.

