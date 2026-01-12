Desde una oleada de bombardeos a una guerra híbrida: las opciones que baraja Trump ante las protestas en Irán que ya dejan más de 600 fallecidos

Los detalles Según medios estadounidenses, hay varias opciones sobre la mesa: la principal consistiría en llevar a cabo una oleada de bombardeos. Este sería un ataque limitado, ya que no se habla de una invasión a gran escala.

Donald Trump está considerando intervenir en las protestas en Irán, que han dejado 648 muertos según Iran Human Rights. Las manifestaciones, las más grandes desde la muerte de Mahsa Amini en 2022, comenzaron por la inestabilidad económica, pero se han convertido en un movimiento político contra la República Islámica. Entre las opciones de intervención de Trump están los bombardeos limitados, ataques cibernéticos, sanciones económicas y restablecer Internet usando Starlink de Elon Musk. Las protestas, impulsadas por la caída del rial y la inflación, han llevado a más de 10,000 detenciones. El líder supremo, Ali Jameneí, ha advertido que actuará contra los manifestantes.

Trump ya ha dicho que está listo para intervenir en las protestas en Irán. Este martes se reunirá con su núcleo duro para tomar una decisión sobre los pasos a seguir, amenaza a la que el régimen iraní parece haber respondido, ya que el presidente de Estados Unidos asegura que ha recibido una llamada de Irán para sentarse a negociar. Las protestas, iniciadas hace dos semanas, ya son las más multitudinarias y hasta ahora hay 648 fallecidos, según la ONG Iran Human Rights. Mientas, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha confirmado que ya están hablando con EEUU y que Teherán está "estudiando" sus propuestas tras las amenazas de Trump.

Según medios estadounidenses, hay varias opciones sobre la mesa:. Este sería un ataque limitado, ya que no se habla de una invasión a gran escala, pero sí de bombardeos aéreos. Esta opción, además, no sería algo nuevo. EEUU e Israel ya bombardearon Irán en junio del año pasado en lo que llamaron la Guerra de los 12 días.

Esta sería la opción más evidente, pero Washington también valora meterse en una 'guerra híbrida'. Además, de los bombardeos, Trump tiene sobre su mesa otras tres alternativas: la más suave serían unos ataques cibernéticos para desestabilizar al régimen, lo que consistiría en ataques contra diversas infraestructuras.

Segunda opción: sanciones como castigo presionando a sectores clave como el petróleo o la energía para debilitar la influencia regional de Irán. Y la tercera opción: devolver internet al pueblo iraní. Para ello Trump usaría el Starlink de su amigo y exasesor Elon Musk para que la población pueda comunicarse, organizarse y, por supuesto, hablar con sus familiares fuera del país. Recordemos que el régimen mantiene un apagón casi total de las comunicaciones desde el sábado.

Descontento contra el régimen

Las protestas iniciadas en Irán el pasado 28 de diciembre ya se han convertido en las más multitudinarias y con mayor número de fallecidos según organizaciones no gubernamentales de derechos humanos desde la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022. A diferencia de entonces, estas manifestaciones han estallado por la inestabilidad económica, aunque han derivado en un movimiento político contra la República Islámica. En las protestas se han coreado consignas a favor de la restauración de la monarquía Pahlaví, derrocada en 1979 durante la Revolución Islámica, o se ha pedido la "muerte del dictador".

Según datos de la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, hasta ahora hay más de 500 muertos, incluidos niños, y más de 10.000 detenidos, una cifra que Iran Human Rights (IHRNGO), eleva a 648 fallecidos hasta ahora. En 2022 hubo al menos 476 muertos, según la misma ONG con sede en Noruega.

Impulsadas por comerciantes y sectores económicos afectados por la caída del rial, la moneda nacional, y la elevada inflación, miles de iraníes se han sumado a esta nueva oleada de protestas que se ha extendido por más de un centenar de ciudades. Irán tiene una inflación anual superior al 42% y durante 2025 la moneda iraní perdió un 69% de su valor frente al dólar, en un contexto en el que la economía iraní ha sido golpeada por las sanciones de Estados Unidos y de la ONU por su programa nuclear.

El líder supremo, Ali Jameneí, ha dicho que su país actuará contra "quienes cometen actos de vandalismo" y no tolerará a quienes actúen como "mercenarios para extranjeros", calificando a muchos de ellos de "alborotadores" y acusándoles de "complacer” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La UE prohíbe la entrada de diplomáticos iraníes

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este lunes el veto a la entrada en esa institución de personal diplomático u otros representantes de Irán por la represión que el régimen de Teherán ejerce desde finales de diciembre contra las protestas en el país. "No podemos seguir como siempre. Mientras el valiente pueblo de Irán sigue levantándose por sus derechos y libertad, hoy he tomado la decisión de prohibir (el acceso) de todo el personal diplomático y otros representantes de la República Islámica de Irán a todas las instalaciones del Parlamento Europeo", ha escrito Metsola en sus redes sociales.

"Esta casa no ayudará a legitimar un régimen que se sostiene con tortura, represión y asesinatos", ha añadido. Metsola fue la primera líder europea en solidarizarse con los manifestantes iraníes el pasado jueves y denunció también las restricciones de acceso a internet tras ser criticada por la embajada de Irán en Bélgica. "Debe de ser estupendo poder tuitear desde Europa y usar internet libremente para discrepar públicamente con los líderes, sin ser arrestados, golpeados, y sin que se inutilicen las telecomunicaciones del país. Eso es lo que pide la gente en las calles de Irán", ha remarcado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.