Tiroteo en EEUU

Ocho agentes contra un hombre y más de diez disparos: las imágenes del asesinato en Minneapolis

Los detalles Pese a que estaba rodeado, desarmado y prácticamente reducido en el suelo, los agentes antinmigración acabaron por disparar al hombre que acaban de interceptar en las calles de Minneapolis

Asesinato de un hombre en manos del ICE en Minneapolis.
Estaba rodeado por ocho agentes. Se encontraba en el suelo tratando de protegerse de los golpes. Y, aún así, los agentes antinmigración de Donald Trump no dudaron en disparar alrededor de diez veces para acabar con la vida de un hombre en Minneapolis.

Este sábado, una nueva persona ha perdido la vida a manos de los agentes antinmigración en Minneapolis, tal y como ha confirmado la Policía de la ciudad.

Y, según los vídeos del momento, la actuación policial vuelve a estar en entredicho. Como se puede ver en las imágenes que han empezado a volar por las redes sociales de lo sucedido, todo comienza en plena carretera con una discusión que a priori era pacífica entre un hombre de mediana edad y un agente.

Poco después, la situación cambia por completo. Varios agentes le apartan de la carretera, comienzan a golpearle y le reducen ya en la acera.

Cada vez se van uniendo más hasta que llegan a ser ocho los agentes que rodean a la víctima. Esta ya se encuentra en el suelo tratando de protegerse de los golpes y está desarmada, ya que se ve como uno de los miembros policiales se aparta de la escena pistola en mano.

Sin embargo, con el hombre todavía en el suelo, uno de los agentes realiza un disparo. Después, le siguen varios más hasta llegar alrededor de la decena para acabar con la vida de un hombre que ya había sido reducido mientras el resto se alejan algunos metros de la zona.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya", ha publicado en su cuenta de X el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz.

