Obama, Clinton, Curry o Natalie Portman: EEUU se planta ante el asesinato de Alex Pretti a manos del ICE en Minneapolis

¿Por qué es importante? Personalidades de la política, deporte y cine han alzado la voz contra los asesinatos y hostigamiento de los agentes de la policía patriótica de Trump.

El asesinato de Alex Pretti por el ICE ha generado una ola de indignación en Estados Unidos, sumándose al reciente caso de Renee Good. Figuras públicas como Stephen Curry, Natalie Portman, Barack Obama y Bill Clinton han alzado sus voces contra las acciones del ICE, calificándolas de abusivas y contrarias a los valores nacionales. En el ámbito deportivo, equipos de la NBA han rendido homenaje a Pretti, mientras que en Hollywood, actores como Glenn Close y Edward Norton han expresado su repudio. La movilización social crece, exigiendo cambios y denunciando el régimen de Trump como totalitario y abusivo.

El asesinato de Alex Pretti a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) ocurrido el pasado sábado, unido al de Renee Good de hace unos días, ha hecho que cada vez sean más las voces de la sociedad estadounidense que levantan la voz contra las actuaciones de la Gestapo del siglo XXI de Donald Trump. En este caso, la movilización ha sido tal que jugadores de baloncesto como Stephen Curry, actrices como Natalie Portman o expresidentes como Obama y Clinton se hayan pronunciado al respecto.

"El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque a nuestros valores fundamentales como nación", ha expresado en su perfil de X Barack Obama, acompañando a un comunicado.

"A lo largo de la vida, solo nos enfrentamos a unos pocos momentos en los que las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos moldearán nuestra historia en los años venideros. Este es uno de ellos", ha señalado Bill Clinton, también en su perfil de X y acompañando a un comunicado.

La NBA se moviliza

Asimismo, el equipo de la NBA de Minnesota ha guardado este fin de semana un minuto de silencio en memoria del enfermero justo antes del partido que iba a jugarse el sábado, pero que se pospuso hasta el domingo. "Por favor, únanse a nosotros en rememorar la vida y el recuerdo de Alex con un momento de silencio", se ha escuchado por megafonía. El emotivo momento ha sido interrumpido por los gritos de los espectadores: "¡Que jodan al ICE! ¡Que jodan la ICE!".

Del mismo modo, el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, ha expresado en rueda de prensa que es "un momento confuso para estar vivo y estar estadounidense". Por su parte, el máximo anotador de la franquicia, Stephen Curry, manifestó que "hay muchos cambios que deben ocurrir". También el baloncesto femenino se ha movilizado y Brenna Stewart, una de las mejores jugadoras de baloncesto, ha posado con un cartel en el que se podía leer: "Abolir el ICE".

Hollywood se levanta

A todos estos deportistas se han unido actores y actrices de Hollywood como Glenn Close, que ha asegurado sentirse "indignada y asqueada con lo que está pasando bajo el régimen de Trump". "Tenemos un dolor extremo en Estados Unidos. El Gobierno y el ICE están siendo abusivos y totalitarios, tienen que parar", ha indicado Natalie Portman, por su parte. "Deberíamos hablar de una huelga nacional hasta que esto acabe", ha aseverado Edward Norton.

Además, otros intérpretes como Cynthia Nixon han querido leer una carta de los padres de Pretti: "Alex claramente no tenía un arma cuando fue atacado por los matones asesinos y cobardes del ICE de Trump".

No han sido los únicos, ya que su compañero Mark Ruffalo ya definió a Trump como "un delincuente convicto, un violador convicto, un pedófilo", tras el asesinato de Good.

