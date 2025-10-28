El nuevo Congreso libertario argentino: economistas, famosos, influencers, amigos de Milei y exmacristas entre los elegidos

Los detalles Tras la victoria de Javier Milei en las legislativas, el nuevo Congreso argentino que asumirá el 10 de diciembre tendrá bloques libertarios fortalecidos. El oficialismo duplicará su representación en ambas cámaras.

El triunfo de La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei, ha transformado el escenario político argentino, logrando más del 40% de los votos y una significativa representación en el Congreso. El nuevo Congreso, que asumirá el 10 de diciembre, tendrá bloques libertarios fortalecidos, con Milei contando con 101 diputados y 20 senadores, duplicando su poder actual. El bloque libertario es diverso, incluyendo economistas, figuras de la farándula y políticos tradicionales. Destacan nombres como el extenista Diego Hartfield, la mediática Virginia Gallardo y la influencer Laura Soldano. Además, Milei ha integrado perfiles del PRO, como Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro, ampliando su influencia en el ámbito político.

El inesperado triunfo de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, reconfiguró por completo el panorama político argentino. Gran parte del país se tiñó de violeta, el color insignia del espacio libertario. La fuerza oficialista se impuso a nivel nacional con más del 40% de los votos y consiguió una importante representación en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

El nuevo Congreso, que asumirá el 10 de diciembre, contará con bloques libertarios fortalecidos en ambas cámaras. En Diputados, La Libertad Avanza ganó en 16 distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

En cuanto al Senado, en las ocho provincias que renovaban bancas, el Gobierno se quedó con seis (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego), lo que le permitirá equilibrar fuerzas dentro del recinto.

De esta forma, aunque no alcanza el quórum propio, Milei contará con 101 diputados —frente a los 37 actuales— y 20 senadores, lo que duplica su poder en ambas cámaras.

Un bloque heterogéneo

El nuevo "ejército" de legisladores libertarios será un grupo heterogéneo, en el que convivirán economistas liberales, figuras de la farándula, amigos personales del presidente y dirigentes con trayectoria en la política tradicional. Un conjunto que, paradójicamente, el propio Milei hubiera calificado años atrás como parte de "la casta".

Entre los nombres más llamativos está el del extenista Diego Hartfield, quien llegó a ser top 100 del mundo en 2007 y jugó dos veces contra Roger Federer. Tras retirarse, se dedicó al mundo financiero y fundó su propia consultora de asesoramiento a pymes. En su primera experiencia electoral, encabezó la lista provincial de LLA en Misiones y consiguió una banca, que ahora dejará para ocupar un escaño en el Congreso nacional.

También sobresale la figura de Virginia Gallardo, electa diputada por Corrientes pero más conocida por su trayectoria en la televisión y por haber sido pareja de Ricardo Fort, el empresario, cantante y mediático argentino. Gallardo contó que tomó clases de economía con Milei —"todas las mañanas durante un tiempo"— cuando ambos coincidieron en el programa Polémica en el bar. Su relación con el entorno del presidente la impulsó a encabezar la lista de La Libertad Avanza en su provincia, donde quedó a tan solo 7.000 votos del candidato oficialista.

Desde Córdoba llega Laura Soldano, influencer especializada en bienestar y "transformación personal". Se define como "comunicadora espiritual", con un perfil esotérico que la llevó incluso a hablar sobre "constelar autos para repararlos".

A ellas se suma Karen Reichardt, modelo, actriz y conductora de televisión, reconocida por su participación en Brigada Cola en los 90 y, más recientemente, en el programa Amores Perros de la TV Pública. Se presenta como "activista por los derechos de los animales".

El bloque libertario también incorpora a jóvenes como Sergio "Tronco" Figliuolo, streamer, y a Agustín Pellegrini, de 25 años, cuyo único antecedente político fue su trabajo como secretario de Romina Diez, una dirigente clave del armado de Karina Milei en Santa Fe.

En su equipo legislativo, Milei también se aseguró la presencia de aliados personales y figuras de confianza. Entre ellos, Gladys Humenuk, Alejandro Fargosi—exconsejero de la Magistratura, expulsado del Colegio de Abogados de la Ciudad en 2014— y Andrés Leone, compañero de colegio del presidente.

Otro nombre destacado es el de Joaquín Benegas Lynch, electo senador por Entre Ríos e integrante de "La Banda Presidencial", el grupo de rock liderado por Milei que tocó en el acto del Movistar Arena.

El equipo libertario contará con una fuerte representación del ala económica, integrada por Gonzalo Roca, Adrián Ravier, Agustín Monteverde y Miguel Rodríguez.

Además, Milei logró integrar perfiles del PRO, el partido fundado por Mauricio Macri. Entre ellos se encuentran Diego Santilli, electo diputado por la provincia de Buenos Aires, y Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación, junto a otros dirigentes con pasado en el macrismo.