Ahora

La última ocurrencia del republicano

Nueva pataleta de Trump: ordena desterrar los retratos de Obama y los Bush para poner una foto de sí mismo en la Casa Blanca

¿Qué ha hecho? El líder republicano ha pedido retirar los retratos de los tres expresidentes y colocarlos en una escalera oculta. En su lugar, ha colocado otra foto más en la que aparece él mismo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, este jueves en la Casa Blanca.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Egolatría pura y dura. Es lo que ha llevado a Donald Trump a desterrar los retratos de Barack Obama y de los expresidentes Bush, padre e hijo. El líder republicano ha enviado estos cuadros a una zona oculta para dejar el hueco que ocupaban en el Despacho Oval a un retrato suyo.

De esta forma, las imágenes oficiales de Obama y Los Bush pasarán a una escalera oculta, privada y lejos de todos los focos, simbolizando su borrado de la historia.

Pero esta no es la primera vez que Trump reubica el cuadro de Barack Obama. Ya lo hizo el pasado mes de abril, cuando el retrato del exmandatario demócrata fue reemplazado también por una pintura del propio Donald Trump. En este caso, con la imagen del intento de atentado que sufrió en julio de 2024.

Poco le importa a Trump que el protocolo marque que los retratos de los expresidentes estadounidenses más recientes tengan que ocupar el lugar más destacado de la Casa Blanca.

Pero saltarse las normas de la Casa Blanca es costumbre de Trump más allá de los retratos. El magnate también rompió la tradición que marca que el presidente saliente debe estar en la toma de posesión de su sucesor, ausentándose en la investidura de Joe Biden, siendo el único mandatario en faltar a esta cita sagrada de la democracia estadounidense en los últimos 40 años.

Ahora, con esta retirada de los cuadros, Trump deja clara su intención de borrar a Obama de la historia y de reafirmar la teoría conspiranoica que sostiene que su predecesor orquestó una caza de brujas contra él "manipulando" las elecciones.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que veta las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla
  2. Israel mata a varios periodistas, entre ellos Anas Al Sharif, en un ataque contra una tienda para los medios en Gaza
  3. Juegos de cartas y presos que "le hacen la pelota": así se ha adaptado Santos Cerdán a la vida en prisión
  4. Nuevo incendio en Cádiz: el fuego quema parte del paraje de la Sierra de la Plata en Tarifa y obliga a evacuar la playa de Zahara
  5. Nvidia y AMD ceden ante Trump: los dos gigantes tecnológicos pagarán al Gobierno de EEUU el 15% de sus ingresos por la venta de chips de IA a China
  6. Odio machista en la WNBA: arrojan juguetes sexuales en mitad de los partidos femeninos de baloncesto