Nueva pataleta de Trump: ordena desterrar los retratos de Obama y los Bush para poner una foto de sí mismo en la Casa Blanca

¿Qué ha hecho? El líder republicano ha pedido retirar los retratos de los tres expresidentes y colocarlos en una escalera oculta. En su lugar, ha colocado otra foto más en la que aparece él mismo.

Donald Trump ha decidido retirar los retratos de Barack Obama y de los expresidentes Bush del Despacho Oval, reemplazándolos por un retrato suyo. Estos cuadros han sido enviados a una zona oculta, simbolizando un intento de borrar su legado. No es la primera vez que Trump reubica el retrato de Obama; ya lo hizo en abril, sustituyéndolo por una pintura suya relacionada con un intento de atentado en 2024. Trump también rompió la tradición de asistir a la toma de posesión de su sucesor, Joe Biden. Estas acciones reflejan su deseo de borrar a Obama de la historia y sostener teorías conspirativas sobre él.

Egolatría pura y dura. Es lo que ha llevado a Donald Trump a desterrar los retratos de Barack Obama y de los expresidentes Bush, padre e hijo. El líder republicano ha enviado estos cuadros a una zona oculta para dejar el hueco que ocupaban en el Despacho Oval a un retrato suyo.

De esta forma, las imágenes oficiales de Obama y Los Bush pasarán a una escalera oculta, privada y lejos de todos los focos, simbolizando su borrado de la historia.

Pero esta no es la primera vez que Trump reubica el cuadro de Barack Obama. Ya lo hizo el pasado mes de abril, cuando el retrato del exmandatario demócrata fue reemplazado también por una pintura del propio Donald Trump. En este caso, con la imagen del intento de atentado que sufrió en julio de 2024.

Poco le importa a Trump que el protocolo marque que los retratos de los expresidentes estadounidenses más recientes tengan que ocupar el lugar más destacado de la Casa Blanca.

Pero saltarse las normas de la Casa Blanca es costumbre de Trump más allá de los retratos. El magnate también rompió la tradición que marca que el presidente saliente debe estar en la toma de posesión de su sucesor, ausentándose en la investidura de Joe Biden, siendo el único mandatario en faltar a esta cita sagrada de la democracia estadounidense en los últimos 40 años.

Ahora, con esta retirada de los cuadros, Trump deja clara su intención de borrar a Obama de la historia y de reafirmar la teoría conspiranoica que sostiene que su predecesor orquestó una caza de brujas contra él "manipulando" las elecciones.