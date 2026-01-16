Un Nobel, una humillación y dos mujeres que quieren liderar Venezuela en una partida en la que Trump decide

Entre líneas Machado busca posicionarse como una aliada confiable de EEUU y elogia a Trump, mientras Delcy Rodríguez se erige, en público, como la resistencia que no se "arrastra" por Washington.

El Instituto Nobel ha insistido este viernes en que el Premio de la Paz no puede ser transferido. Esto significa que lo que es para muchos la 'foto de la humillación' de María Corina Machado, en la que le entrega la medalla de oro del Nobel con un Trump muy sonriente, no sirve para nada.

La cesión del galardón noruego ha sido la última jugada de la opositora venezolana, que busca el apoyo del presidente de EEUU para facilitar una transición en Venezuela y, durante el proceso, situarla a ella como presidenta.

La cuestión es que en esta partida por el futuro de Venezuela, Trump es ahora mismo el que decide cómo sigue, y por ahora sigue respaldando a Delcy Rodríguez. Otra evidencia de eso es el juego a dos bandas que llevó a cabo el jueves.

Mientras almorzaba en privado con Machado en la Casa Blanca, a quien ha calificado como una persona "muy amable", la presidenta encargada de Venezuela se reunía con el jefe de la CIA, máximo representante de la inteligencia estadounidense. Además, Rodríguez y Machado también dejan patente sus diferencias en sus discursos.

La líder opositora se sitúa de parte de EEUU y como una aliada. Además de dar su premio a Trump, se deshace en elogios con él y muestra su confianza en que EEUU ayudará en la transición de Venezuela. "Como venezolanos, estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump [...] porque requirió mucha valentía hacer lo que hizo", aseguró tras su reunión.

"Venezuela será libre y lo vamos a lograr con el apoyo del pueblo estadounidense y del presidente", subrayó.

Por su parte, Delcy Rodríguez se erige como una líder que enfrenta a EEUU. "Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada", declaró en la Asamblea Nacional.

Pese a sus tajantes palabras, en la Casa Blanca aseguran que están muy contentos por la "cooperación" de su gobierno y afirman que a Trump "le gusta lo que ve en Venezuela".

