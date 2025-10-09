Nicolás Maduro vuelve a advertir a EEUU: "Si los gringos atacan, responderemos"

¿Qué ha dicho? El presidente de Venezuela ha cargado contra el presidente de Estados Unidos, aunque sin mencionarle, asegurando que su Gobierno quiere "una guerra en el Caribe y Suramérica".

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela persiste, con el Ejército estadounidense realizando operaciones en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, según la Casa Blanca. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusa a Donald Trump de buscar una "guerra en el Caribe y Suramérica" y asegura que su país está preparado para defenderse. La Administración Trump mantiene una fuerte presencia militar en la región, lo que Maduro interpreta como un intento de provocar un "cambio de régimen". Maduro afirma que Venezuela defenderá sus recursos naturales y critica a Trump, sin mencionarlo directamente, por su supuesta ambición de gobernar el mundo, subrayando que los venezolanos no permitirán que su patria sea vulnerada.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela no cesa. El Ejército norteamericano sigue con sus ataques en aguas del Caribe en su búsqueda de la lucha contra el narcotráfico, o al menos así lo aseguran desde la Casa Blanca, pero al mismo tiempo Nicolás Maduro sigue cargando contra las acciones de Donald Trump y su administración, aunque siempre evitando interpelarle directamente.

Este miércoles, el presidente de Venezuela ha reiterado que su país está preparado para defenderse de EEUU, a quienes acusó de querer "una guerra en el Caribe y Suramérica". "Si los 'gringos' amenazan, más trabajamos; si los 'gringos' atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo para, el trabajo por la patria, el trabajo por la salud del pueblo, por la educación, por la vida del pueblo", ha advertido en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La Administración Trump mantiene en el Caribe a al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el presunto narcotráfico procedente de Venezuela, pero Maduro insiste en que se trata de un intento para propiciar un "cambio de régimen".

Y, ante esta situación, afirma que los venezolanos están "cada vez más preparados para defender el suelo sagrado de Venezuela" de un "imperio gringo" que, dijo, "no tiene razón" y busca "robarse el petróleo, el gas y el oro". "Pero le tenemos noticias al imperio norteamericano: ese petróleo, ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo seguirá siendo de los venezolanos y las venezolanas y jamás permitiremos que nuestra patria sea vulnerada ni tocada, jamás", ha añadido.

Maduro también ha tenido palabras para Donald Trump, pero como es habitual, ha evitado nombrarle directamente: "Nosotros somos gente normal, de a pie. No somos ni magnates, ni multimillonarios, y gobernamos desde el pueblo, con el pueblo y por el pueblo. Nuestro interés no es intentar gobernar al mundo".

"¿Puede alguien creer que es el emperador del mundo y plantearse gobernar el mundo? No. Un presidente es elegido para que gobierne su país", ha sentenciado el mandatario venezolano dando una nueva muestra que la tensión entre ambos países no disminuye ni se atiba que lo haga.