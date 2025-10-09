Ahora

Se mantiene la tensión

Nicolás Maduro vuelve a advertir a EEUU: "Si los gringos atacan, responderemos"

¿Qué ha dicho? El presidente de Venezuela ha cargado contra el presidente de Estados Unidos, aunque sin mencionarle, asegurando que su Gobierno quiere "una guerra en el Caribe y Suramérica".

Nicolás Maduro, en una imagen de archivoNicolás Maduro, en una imagen de archivoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela no cesa. El Ejército norteamericano sigue con sus ataques en aguas del Caribe en su búsqueda de la lucha contra el narcotráfico, o al menos así lo aseguran desde la Casa Blanca, pero al mismo tiempo Nicolás Maduro sigue cargando contra las acciones de Donald Trump y su administración, aunque siempre evitando interpelarle directamente.

Este miércoles, el presidente de Venezuela ha reiterado que su país está preparado para defenderse de EEUU, a quienes acusó de querer "una guerra en el Caribe y Suramérica". "Si los 'gringos' amenazan, más trabajamos; si los 'gringos' atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo para, el trabajo por la patria, el trabajo por la salud del pueblo, por la educación, por la vida del pueblo", ha advertido en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La Administración Trump mantiene en el Caribe a al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el presunto narcotráfico procedente de Venezuela, pero Maduro insiste en que se trata de un intento para propiciar un "cambio de régimen".

Y, ante esta situación, afirma que los venezolanos están "cada vez más preparados para defender el suelo sagrado de Venezuela" de un "imperio gringo" que, dijo, "no tiene razón" y busca "robarse el petróleo, el gas y el oro". "Pero le tenemos noticias al imperio norteamericano: ese petróleo, ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo seguirá siendo de los venezolanos y las venezolanas y jamás permitiremos que nuestra patria sea vulnerada ni tocada, jamás", ha añadido.

Maduro también ha tenido palabras para Donald Trump, pero como es habitual, ha evitado nombrarle directamente: "Nosotros somos gente normal, de a pie. No somos ni magnates, ni multimillonarios, y gobernamos desde el pueblo, con el pueblo y por el pueblo. Nuestro interés no es intentar gobernar al mundo".

"¿Puede alguien creer que es el emperador del mundo y plantearse gobernar el mundo? No. Un presidente es elegido para que gobierne su país", ha sentenciado el mandatario venezolano dando una nueva muestra que la tensión entre ambos países no disminuye ni se atiba que lo haga.

Las 6 de laSexta

  1. Israel y Hamás llegan a un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para la Franja de Gaza
  2. Negó, minimizó y culpó a las pacientes de cáncer: cronología de la caída de la consejera Rocío Hernández
  3. Última hora de la DANA, en directo | Las primeras lluvias por 'Alice' dejan acumulados de 45 litros en Valencia y 40 en Catarroja
  4. Mazón elude toda responsabilidad y vende definitivamente a Pradas casi un año después de la DANA: "No le di ninguna instrucción"
  5. Yolanda Díaz anuncia la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos
  6. El problema de las armas blancas en Reino Unido: niños de hasta cuatro años llevaron cuchillos en la escuela, según la BBC