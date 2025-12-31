Ahora

Tras las negociaciones de paz para Gaza

Netanyahu niega la mayor y asegura que Trump no ha cuestionado en ningún momento sus acciones tras el alto el fuego en Gaza

El contexto El primer ministro israelí ha sido entrevistado en la cadena Fox tras su reunión de este lunes con el presidente de Estados Unidos en Mar-a-Lago para discutir los planes para implementar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a su llegada este lunes para una reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump.
Durante la entrevista, el periodista Bret Baier le ha preguntado por la creciente tensión con Trump: "¿Pero has oído algo sobre esa frustración por los ataques que has realizado desde el alto el fuego?".

"No del presidente, debo decirle", ha declarado Netanyahu, quien ha agregado: "Creo que lo entiende. Mire, nos están atacando. Estos terroristas intentan matarnos. Por desgracia, a veces matan a nuestros soldados. ¿Qué haría usted?".

Aunque ha reconocido la dificultad que ha supuesto implementar la segunda fase, el primer ministro de Israel ha negado los informes de que él y Trump estaban "enfrentándose" por esta cuestión.

Y aunque Trump sí ha echado en cara a Netanyahu los ataques israelíes contra Palestina tras el alto el fuego, lo cierto es que tras la reunión del lunes ambos mandatarios hicieron gala de su sintonía.

De hecho, el estadounidense llegó a decir que si no fuera por Netanyahu, Israel "tal vez ya no existiría", un comentario que se produjo en una rueda de prensa plagada de elogios entre ambos y en la que no se ofrecieron detalles sobre lo discutido en la reunión que ambos mantuvieron a puerta cerrada.

En una conferencia de prensa conjunta celebrada en la residencia del republicano en Florida, Trump describió a Netanyahu como "un primer ministro al más alto nivel en tiempos de guerra", agregando que si otro hubiese estado en su lugar quizá el país ya no existiría.

