Netanyahu felicita a su Ejército y dice que la Flotilla es parte de una "campaña de deslegitimación"

¿Por qué es importante? Al menos 450 tripulantes están detenidos en Israel después de que, en la noche del miércoles, su Armada interceptara a más de 40 embarcaciones. Eso sí, el barco Marinette continúa navegando en el mar Mediterráneo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha elogiado al Ejército por detener la entrada de la Global Sumud Flotilla, que intentaba romper el bloqueo naval y entregar ayuda humanitaria a Gaza. Durante la operación, realizada en Yom Kipur, la Armada israelí interceptó las embarcaciones, deteniendo a unas 450 personas, incluida la activista Greta Thunberg. Netanyahu calificó la flotilla como una "campaña de deslegitimación" contra Israel. La Global Sumud Flotilla ha denunciado la acción como un crimen de guerra y ha solicitado intervención internacional para liberar a los detenidos. Israel ha asegurado que ningún barco logró romper el bloqueo y planea deportar a los activistas a Europa.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha felicitado este jueves al Ejército por impedir la entrada de decenas de buques de la Global Sumud Flotilla. La iniciativa que buscaba romper el bloqueo naval con la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza se topó en la noche del miércoles con las fuerzas de la Armada israelí.

Asaltaron los barcos y detuvieron a unas 450 personas. O, en palabras de Netanyahu, los soldados ayudaron a demostrar que la Flotilla es "una campaña de deslegitimación" contra Israel.

"Felicito a los combatientes y comandantes de la Armada, que han llevado a cabo su operación durante Yom Kipur de la manera más profesional y eficiente posible", ha señalado Netanyahu en un mensaje publicado en redes sociales por su oficina. "Sus importantes acciones impidieron que decenas de buques ingresaran a la zona de guerra y repelieron una campaña de deslegitimación contra Israel".

La Global Sumud Flotilla ha asegurado que la interceptación de sus barcos, en aguas internacionales y por parte de las fuerzas israelíes, constituye un crimen de guerra. Reclaman una intervención de los gobiernos y organizaciones internacionales para garantizar la seguridad de los detenidos y "exigir su liberación inmediata". Sobre todo, después de que el Gobierno de Netanyahu difundiera, como si de un trofeo se tratase, la detención de la activista Greta Thunberg, uno de los rostros más conocidos en esta misión humanitaria que buscaba llevar ayuda a los ciudadanos de la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado este jueves que ninguno de los barcos de la flotilla ha logrado traspasar el "bloqueo naval" impuesto por el Ejército sobre Gaza y ha confirmado la detención de todos los activistas, a los que ha prometido deportar a Europa. "La provocación ha terminado", ha zanjado.

La Global Sumud Flotilla ha comunicado este jueves que al menos 450 tripulantesestán detenidos y que la noche del miércoles interceptaron más de 40 embarcaciones. Eso sí, el barco Marinette continúa navegando en el mar Mediterráneo.

Según la Policía de Israel, se ha fichado a 250 personas que viajaron a bordo de la flotilla antes de presentarlas ante el juez para determinar su eventual deportación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.