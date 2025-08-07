Netanyahu deja claro que quiere tener el control militar de toda Gaza

¿Qué ha dicho? El primer ministro de Israel asegura que lo que buscan es "liberar a Israel y a la gente de Gaza" de la presencia de Hamás, así como la vuelta de todos los rehenes. Después, entregarían la Franja "a un gobierno civil", según Netanyahu.

El primer ministro de Israel ha expresado su intención de tomar el control militar de la Franja de Gaza para desmantelar a Hamás y liberar a su población, sin intención de gobernar Gaza, sino de transferir la autoridad a un gobierno alternativo. Actualmente, el 75% de la Franja está ocupada por el ejército israelí y un 88% está bajo órdenes de desplazamiento. Netanyahu planea una ocupación total en fases, comenzando con la ocupación de Ciudad de Gaza y el desplazamiento de su población al sur. La ONU ha advertido sobre las "consecuencias catastróficas" de este plan para los gazatíes.

El primer ministro de Israel ha dejado claro horas antes de la reunión que su objetivo es tomar el control militar de toda la Franja de Gaza para desmantelar a Hamás y liberar a su población. Eso sí, aclaró que Israel no tiene la intención de gobernar Gaza, sino transferir la autoridad a un órgano de gobierno alternativo.

"Tenemos la intención de tomar el control de Gaza y luego entregarla a un gobierno civil", explicó durante una entrevista con Fox News. Lo cierto es que un 75% de la Franja de Gaza está ocupada por el ejército israelí. Un 88% está sujeto a órdenes de desplazamiento y solo hay un 12% del territorio disponible para los gazatíes, más de dos millones de personas.

"Pretendemos, con el objetivo de asegurar nuestra seguridad, quitar a Hamás de allí, permitir que la población se libere. Esto es lo que queremos hacer, liberarnos nosotros y liberar a la gente de Gaza", insiste Netanyahu.

Después de 21 meses de genocidio, bombardeos indiscriminados y desplazamientos forzosos de la población, la estrategia de Netanyahu con la Franja de Gaza entra en un nuevo escenario con el objetivo de lanzar una ocupación total en la devastada Franja.

Las fuerzas de Israel, preparadas a la espera de la orden

Las tropas israelíes ya estarían preparándose para llevar a cabo el plan de Netanyahu, un plan de varias fases. En la primera, las tropas ocuparían Ciudad de Gaza y forzarían el desplazamiento del millón de gazatíes que se concentran en esta norteña urbe a la zona de Mawasi (sur), abarrotada de desplazados.

En la segunda fase, Israel también buscaría hacerse con el control de los campamentos de refugiados del centro de la Franja, lugares en los que las incursiones de las tropas han sido limitadas.

Las milicias palestinas todavía tienen cautivos a 50 ciudadanos israelíes, de los que solo una veintena seguirían con vida, según Israel. La ONU ha advertido que si Israel pone en marcha este plan habrán "consecuencias catastróficas" para la población gazatí.