Nepal busca recuperar la normalidad tras la enorme crisis política con un Gobierno de transición

El contexto Tras las enormes protestas de los jóvenes nepalíes ante el intento del Gobierno de prohibir las redes sociales, varios dirigentes políticos han dimitido y se ha nombrado a una nueva primera ministra.

Un joven nepalí ayuda a limpiar una calle del país tras las protestas
Los jóvenes que hace unos días incendiaban las calles de Nepal son los mismos que ahora salen a limpiarlas después de lograr vencer al Gobierno y su intento de prohibir las redes sociales en el país asiático.

"En las últimas semanas se estaba utilizando un hashtag conocido como 'NepoKids', en el cual se mostraban imágenes en las que se evidenciaba el ostentoso nivel de vida de los parlamentarios y el nivel de corrupción, y eso estaba incomodando a las autoridades nepalíes", explica David Gómez, analista de 'El orden mundial', como origen del conflicto.

Lo que empezó como protestas pacíficas terminó en violencia: 25 muertos, la exmujer del exprimer ministro quemada viva, ministros huyendo de la multitud, el Ejército en las calles y el Gobierno imponiendo un toque de queda nacional.

Ese intento de censura fue la gota que colmó el vaso, aunque el asunto sea más complejo. "Sería una simplificación absurda decir: 'como les quitaron Instagram pues se han movilizado las calles'. Es más complejo. Hay una situación muy complicada en un país pobre, un paro juvenil muy alto del 20%, que esto en Asia no es lo normal", detalla Cristóbal Fernández, vicedecano de Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Las redes sociales son esenciales para esta generación y más aún en un contexto como el de Nepal: "En Nepal más del 40% de la población es población joven y es población que se ha criado ya en el ámbito digital. Para esta generación las redes sociales son los canales de comunicación de encuentro de acceso al conocimiento".

Hay quien considera que estamos ya ante una 'Primavera Asiática' porque Nepal no es el único lugar del continente (Sri Lanka o Bangladesh) donde los jóvenes han salido en masa a protestar. Los nepalíes han logrado también la dimisión de varios dirigentes. De hecho, la nueva primera ministra ha sido respaldada por los jóvenes precisamente en redes sociales tras el voto de miles de personas en un chat en línea.

Y será ella la que anunciará el nuevo gobierno de transición este sábado para poder iniciar una nueva etapa en el país.

