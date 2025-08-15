Al menos 51 muertos en apenas 24 horas en Pakistán por las lluvias monzónicas que asolan el norte del país

Los detalles Tan solo en lo que va de año, han muerto en el país más de 300 personas por las lluvias. En 2022, unas precipitaciones históricas dejaron más de 1.700 fallecidos.

En las últimas 24 horas, al menos 51 personas han muerto en el norte de Pakistán debido a un reventón nuboso, inundaciones y deslizamientos de tierra. La provincia de Khyber Pakhtunkhwa ha sido la más afectada, con 33 fallecimientos. En Bajaur, un reventón nuboso dejó nueve muertos y dos heridos graves, mientras que en Battagram, las inundaciones cobraron la vida de 10 personas y 18 continúan desaparecidas. Las lluvias monzónicas han destruido infraestructuras y dejado a más de 700 turistas aislados en el valle de Neelum. En 2022, las lluvias causaron más de 1.700 muertes en el país.

Al menos 51 personas han muerto y varias han resultado heridas o están desaparecidas durante las últimas 24 horas a causa de un reventón nuboso, inundaciones y deslizamientos de tierra que han golpeado el norte de Pakistán. Las autoridades prevén que las lluvias monzónicas continúen hasta el domingo.

La provincia noroccidental de KhyberPakhtunkhwa (KP), ha sido la más afectada, con 33 muertos en diferentes accidentes tal y como ha informado de ello BilalFaizi, portavoz del servicio de rescate.

En el distrito de Bajaur, hay al menos nueve muertos por un reventón nuboso y dos personas que están gravemente heridas. En Battagram, hay al menos 10 fallecidos en inundaciones súbitas y prosiguen las labores para encontrar a las 18 personas que siguen desaparecidas.

De momento, los rescatistas, con la ayuda de la gente local, han rescatado a 16 cadáveres y a cuatro heridos de los escombros y el agua. "El equipo de rescate envió de manera inmediata equipos de desastre, médicos y de buceo, que han estado presentes hasta el mediodía", expresa Faizi.

Según indican los lugareños, hay unas 17 personas que siguen desaparecidas y los equipos de rescate siguen con su trabajo continuo para localizarlas.

Hay 700 turistas aislados en Neelum

En Mansehra y LowerDir han muerto cinco miembros de una familia después de derrumbarse el techo de una vivienda por las lluvias. En Basian, hay dos fallecidos después de que la riada arrastrara a su vehículo. En Gilgit-Baltistán murieron diez personas, ocho de ellas en Ghizar y dos hermanos en Diamer, mientras que en la Cachemira administrada por Pakistán se registraron ocho fallecidos, seis de ellos miembros de una misma familia, según informaron las autoridades locales.

Además, las precipitaciones han destruido puentes y viviendas en varias zonas montañosas, y han dejado a más de 700 turistas aislados en el valle de Neelum. Cincuenta de ellos ya han sido rescatados.

En 2022 hubo más de 1.700 muertos por las lluvias

Cada año, las lluvias monzónicas provocan centenares de muertos en Pakistán. Tal y como afirma la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, son más de 300 personas las que han perdido la vida este año, mientras que en 2022 unas precipitaciones sin precedentes dejaron más de 1.700 fallecidos y pérdidas superiores a 30.000 millones de dólares.