Mucha provocación y poca gracia: la Casa Blanca difunde una imagen de Trump observando un mapa de Groenlandia desde uno de sus despachos

¿Por qué es importante? Esta provocación se produce un día antes de que las delegaciones de Dinamarca, Groenlandia y EEUU se reúnan para tratar la cuestión sobre la soberanía de la isla.

Que Donald Trump es una fábrica de memes no es una noticia, sin embargo, muchas de sus bromas no hacen gracia. En este sentido, la cuenta oficial de la Casa Blanca ha publicado en su perfil de X una imagen del presidente mirando por la ventana de uno de los despachos del edificio presidencial con un mapa de Groenlandia de fondo. Cabe destacar que el próximo miércoles delegaciones de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia se reúnen para tratar la cuestión de la soberanía sobre el terreno autónomo.

La imagen original corresponde a la reunión que mantuvieron el pasado viernes representantes de las mayores petroleras del mundo y el Gobierno de EEUU. En un momento dado, sabiéndose el anfitrión y con impunidad para interrumpir el encuentro, se levantó y miró por la ventana las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca. "Ahora que lo pienso, ¡Guau! Tengo que verlo yo mismo", exclamó, añadiendo: "¡Guau, qué vista! Esta es la puerta del salón de baile".

Este montaje se ha difundido cuando apenas quedan horas para que las delegaciones de Dinamarca, Estados Unidos y Groenlandia se reúnan para tratar la cuestión de la soberanía de la isla que el propio Trump ha reclamado por "cuestiones de seguridad nacional".

Internet también se aprovecha del meme

No obstante, como suele ser habitual en estos casos, internet y las redes sociales también han hecho de las suyas y han decidido producir creaciones propias. Por supuesto, no todas las recreaciones han sido tan complacientes. En el caso del demócrata Gavin Newsom, ha hecho su propia versión con el líder republicano viéndose a sí mismo de fiesta con Jeffrey Epstein, mientras que ha reclamado a la fiscal Pam Bondi que publique todos los archivos del caso.

Es lo que tiene ser carne de meme, que el pasado siempre vuelve y que en las redes todo vale. Otros usuarios le han representado viendo: un culo; un hombre rompiendo una camiseta; otro hombre cayendo sobre una montaña de productos en un supermercado; un paso de Semana Santa o, aunque sea por un día, viendo laSexta.

