El misterio del archivo 468: la foto de Trump en los papeles de Epstein rodeado de mujeres que 'desapareció' y volvió a aparecer

Los detalles La foto está guardada en un cajón del despacho de Jeffrey Epstein, una instantánea que la Casa Blanca había eliminado de los archivos para una supuesta revisión y que, ahora, vuelve a aparecer. Sin más explicaciones.

Los papeles de Epstein han desatado una gran polémica en Estados Unidos. La publicación parcial y censurada de estos documentos ha generado indignación, especialmente por la desaparición temporal de un archivo que mostraba fotos de Donald Trump con Ghislaine Maxwell y otras mujeres. Este archivo, el 468, fue retirado por la Casa Blanca, argumentando protección a las víctimas, pero las críticas llevaron a su republicación. Aunque los documentos han sido revisados antes de hacerse públicos, la presencia de Trump es escasa, mientras que Bill Clinton aparece en varias imágenes. También figuran celebridades como Mick Jagger y Michael Jackson.

Los papeles de Epstein siguen generando una enorme polémica en Estados Unidos. Su publicación parcial y llena de censura ha generado un enorme enfado entre todos aquellos que pedían transparencia a la Administración Trump, teniendo, incluso, un extraño caso de un documento que 'desapareció' durante horas para después volver a aparecer.

Se trata de una imagen en la que se ve un mueble de la casa de Epstein repleto de fotografías. Entre las imágenes aparecen dos fotos de Donald Trump; en una de ellas está con Ghislaine Maxwell, conseguidora y expareja del pederasta, y en otra vemos al presidente de Estados Unidos rodeado de mujeres en bikini.

Este archivo, el 468, se ha convertido en uno de los más polémicos, al ser uno de los 15 que la Casa Blanca ha decidido retirar solo un día después de su publicación para defender, dicen, a las víctimas. "Tras publicarla supimos que existían preocupaciones sobre esas mujeres, así que la retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump", aseguró el 'número dos' del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche.

No obstante, la avalancha de críticas -víctimas incluidas- ha hecho que la imagen haya vuelto a publicarse intacta y sin retoques. Los 300.000 archivos de Esptein ya han pasado un riguroso escrutinio antes de hacerse públicos. No obstante, al contrario que los documentos publicados por los demócratas, en los que la presencia de Trump es muy notable, en estos últimos apenas hay rastro del presidente.

En cambio, Bill Clinton copa la mayoría de las imágenes, en las que le vemos nadando en una piscina, relajado en un jacuzzi o cogiendo a una chica por la cintura. En imágenes determinadas, algunas de las mujeres que aparecen sí que están censuradas. También están los cantantes Mick Jagger o Michael Jackson, celebridades que fueron fotografiadas con el pederasta.

