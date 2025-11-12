El ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, presenta su dimisión a Netanyahu

Los detalles El ministro israelí de Asuntos Estratégicos, responsable de las negociaciones para liberar a los rehenes, ha presentado su dimisión a Netanyahu. En su carta, recordó que amplió su mandato para afrontar la amenaza nuclear de Irán y poner fin a la guerra en Gaza.

Ron Dermer, ministro israelí de Asuntos Estratégicos y encargado de las negociaciones para liberar a los rehenes, ha dimitido, presentando su renuncia al primer ministro Benjamín Netanyahu. En su carta, Dermer señaló que extendió su mandato para abordar las amenazas nucleares de Irán y finalizar la guerra en Gaza bajo los términos de Israel. Destacó que Israel ahora está en una posición favorable para una nueva era de seguridad y paz. Dermer elogió a Netanyahu por su gestión tras el ataque de Hamás y durante la ofensiva en Gaza. Parte de sus funciones serán asumidas por Yechiel Leiter, embajador en Washington. Dermer seguirá vinculado a los esfuerzos relacionados con los Acuerdos de Abraham.

El ministro israelí de Asuntos Estratégicos y principal responsable de las negociaciones para la liberación de los rehenes, Ron Dermer, ha presentado este martes su dimisión al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

En su carta, Dermer recordó que había prorrogado su mandato en dos ocasiones: "La primera, para contribuir a eliminar la amenaza existencial que representan las capacidades nucleares militares de Irán; y la segunda, para poner fin a la guerra en Gaza bajo los términos fijados por Israel y lograr el regreso de los rehenes". A su juicio, Israel se encuentra ahora en "una posición victoriosa que puede abrir una nueva era de seguridad, prosperidad y paz".

El exministro elogió además la labor de Netanyahu desde el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre, en el que la milicia islamista secuestró a 251 personas y mató a 1.200 en territorio israelí. También destacó su gestión durante la ofensiva posterior en Gaza, que ha dejado más de 69.000 muertos en el enclave, según las autoridades locales.

Considerado uno de los asesores más cercanos al primer ministro, Dermer ha sido una figura clave en la política exterior israelí. Entre sus funciones destacan la gestión de las relaciones con Estados Unidos, las negociaciones sobre los rehenes y el impulso de los lazos con los países árabes.

De acuerdo con el diario 'The Times of Israel', parte de sus responsabilidades pasarán a manos del actual embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter. No obstante, Dermer —nacido en Florida y exembajador en Estados Unidos— seguirá vinculado a los esfuerzos para ampliar los Acuerdos de Abraham y actuará en ocasiones como enviado especial de Netanyahu.

