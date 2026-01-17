Miles de personas salen a la calle en Copenhague para expresar su rechazo al plan expansionista de Trump: "¡No toquen Groenlandia!"

Los detalles Los daneses no se amedrentan ante las amenazas del presidente de EEUU de imponer aranceles a quienes se interpongan en su camino para hacerse con la isla.

Miles de personas se han manifestado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar contra las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la anexión de Groenlandia. En Nuuk, la capital groenlandesa, se han leído lemas como "Ahora Nuuk" y "Manos fuera de Groenlandia". En Dinamarca, las protestas se han concentrado en ciudades como Copenhague, donde miles se reunieron frente al Ayuntamiento con banderas groenlandesas y de la Unión de Kalmar. En Aarhus, se coreó "Make America go away", parafraseando el lema de Trump. Julie Rademacher, portavoz de Uagut, destacó la importancia de la unidad ante las presiones externas. La protesta ha sido apoyada por varias organizaciones groenlandesas y ONG.

Miles de personas han salido a la calle en Copenhague y otras ciudades de Dinamarca para protestar por las amenazas y presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.

Además, también hay una manifestación este sábado en la capital groenlandesa para defender que su territorio "no se vende". "Ahora Nuuk" o "Manos fuera de Groenlandia" son algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas de la concentración de Nuuk, según recoge la televisión pública danesa, 'DR'.

En la Dinamarca continental, ha habido protestas tanto en la capital Copenhague, concretamente frente a la sede del Ayuntamiento de la ciudad, como en Aalborg, Kolding, Odense o Aarhus. La manifestación deCopenhague ha reunido a miles de personas y ha cubierto la plaza del Ayuntamiento de banderas groenlandesas y alguna de la Unión de Kalmar (amarilla con una cruz roja) que hace referencia a la efímera unión de Dinamarca, Suecia y Noruega en el siglo XIV.

En Aarhus, también en la Dinamarca continental, se ha podido leer "Make America go away", ("Hagamos que Estados Unidos se largue"), parafraseando el lema de Trump "Make America Great Again", ("Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo"). Además, se han coreado lemas en groenlandés y otras consignas contra Estados Unidos.

Mientras, en Kolding, se han podido ver banderas de Groenlandia y carteles con frases como "Sacad las manos de Groenlandia", y se han cantado canciones en groenlandés.

"Es absolutamente increíble ver que tanta gente viene a apoyarnos. No puedo contener las lágrimas", ha expresado emocionada Julie Rademacher, portavoz de la organización convocante, 'Uagut', que es la asociación que representa a groenlandeses en Dinamarca.

"Los últimos acontecimientos suponen una presión para Groenlandia y los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. Por eso, apelamos a la unidad. Cuando hay oleaje y nos ponemos en alerta, nos arriesgamos a generar más problemas que soluciones", ha advertido Rademacher.

Además, también secundan la convocatoria la Iniciativa Ciudadana Manos Fuera de Kalaallit Nunaat (Groenlandia), Inuit (Asociación Conjunta de Asociaciones Locales Groenlandesas en Dinamarca) y la ONG Mellemfolkeligt Samvirke.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.