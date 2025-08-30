Al menos tres muertos en Indonesia durante las protestas por el fallecimiento de un joven atropellado por la Policía

El contexto Los manifestantes desataron un incendio en un edificio del Gobierno. Una de las víctimas murió en el lugar, mientras que las otras dos perdieron la vida en el hospital por las heridas causadas por las quemaduras.

Al menos tres personas han muerto y cinco han resultado heridas en Macasar, Indonesia, tras un incendio provocado en un edificio gubernamental durante protestas por la muerte de un joven de 21 años atropellado por la Policía. M. Fadli, portavoz policial, informó que ocho personas fueron evacuadas del edificio, pero tres fallecieron, dos de ellas en el hospital. Entre los heridos, dos están graves y uno en coma. Las protestas se extendieron por el país tras la difusión del atropello en redes sociales, en el contexto de manifestaciones contra el aumento salarial para diputados. El presidente Prabowo Subianto expresó sus condolencias y prometió investigar el incidente.

Al menos tres personas han muerto y cinco han resultado heridas en Macasar, en Indonesia, después de que varios manifestantes desataran un incendio en un edificio del Gobierno. El contexto, una ola de protestas por todo el país tras el fallecimiento de un joven de 21 años, atropellado por la Policía en una concentración frente al Parlamento indonesio.

Así ha hablado de los incidentes M.Fadli, portavoz de la Policía en Macasar, en declaraciones a la agencia nacional de Antara. "Un total de ocho personas fueron evacuadas por el equipo de rescate tras el incendio de la oficina del DRPD de la ciudad. Tres están muertas, tras haber quedado atrapadas dentro de la habitación cuando se desató el fuego", afirma.

Una de las víctimas murió en el lugar de los hechos. Los otros dos, de 26 y 43 años, perdieron la vida en el Hospital Bayangkara por las heridas causadas por las quemaduras.

De entre los heridos, hay dos en estado grave, uno de ellos está en coma, y los otros tres presentan heridas leves. La mayoría sufrieron lesiones al intentar salir del edificio saltando por las ventanas, incluso aunque hubiera cuatro pisos de altura.

Protestas en todo el país

Y es que el país vive varios estallidos de violencia, después de que Affan Kurniawan, joven conductor de moto, fuese atropellado por un vehículo táctico de la Brigada Móvil, la Brimob, y todo quedase grabado en vídeo para posteriormente ser difundido en redes sociales.

A las pocas horas, decenas de personas se congregaron en la sede de Brimov en Kwitang, en Yakarta Central. Allí, la tensión fue en aumento hasta que personal de las Fueras Armadas de Indonesia acabase interviniendo entre llamadas a la calma.

El atropello tuvo lugar en unas movilizaciones convocadas por sindicados y organizaciones de estudiantes contra el anuncio de aumento salarial para los diputados, y exigiendo mejoras laborales y en la financiación de los programas educativos.

El presidente, "entristecido"

Prabowo Subianto, presidente de Indonesia, se ha reunido con los padres de Affan para mostrarles sus condolencias. "Estoy profundamente entristecido por el incidente. El Gobierno garantizará el sustento para su familia, con especial atención a sus padres y hermanos", ha añadido, prometiendo una completa investigación sobre lo ocurrido.