Al menos seis muertos en un bombardeo de Israel a las puertas de un café en el centro de Gaza

Una vista aérea muestra la destrucción en un barrio residencial de Gaza

¿Por qué es importante? Israel utilizó un dron para bombardear a un grupo de personas reunidas en las inmediaciones del café Twix, el centro de Gaza. Instantes después, el Ejército bombardeó el campamento de refugiados de Nuseirat.

Al menos seis palestinos murieron y nueve resultaron heridos en un bombardeo del Ejército de Israel cerca de un café en el centro de Gaza. El ataque, realizado con un dron, tuvo lugar en Al Zuweida, junto a la carretera de Rashid. Vídeos difundidos en canales palestinos muestran columnas de humo y a gazatíes evacuando a los heridos, incluidos niños. Posteriormente, el Ejército bombardeó el campamento de refugiados de Nuseirat, cerca del estadio Al Ahli, causando más heridos. Estos ataques se produjeron tras la orden del Gobierno israelí de atacar objetivos en respuesta a combates en Rafah, aunque Hamás y las Brigadas Al Qasam niegan su participación.

Al menos seis palestinos murieron y otros nueve resultaron heridos en un bombardeo del Ejército de Israel a las puertas de un café en el centro de Gaza. Israel utilizó un dron para bombardear a un grupo de personas reunidas en las inmediaciones del café Twix, en la zona de Al Zuweida en el centro de Gaza. El café está situado junto a la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur a apenas metros del mar.

Vídeos difundidos en canales palestinos muestran las columnas de humo alzándose junto al mar y a gazatíes sacando a los heridos, entre ellos niños, del lugar del ataque.

Instantes después, según EFE, el Ejército bombardeó el campamento de refugiados de Nuseirat. Los dos ataques, consecutivos, se produjeron en los alrededores del estadio Al Ahli de Nuseirat y según la cadena catarí 'Al Jazeera' causaron un número aún por determinar de heridos.

Estos bombardeos se han producido poco después de que el Gobierno israelí ordenara al Ejército atacar "enérgicamente objetivos terroristas" en la Franja en respuesta a los combates dicen que se han desarrollado en Rafah, sur de Gaza. Pero, tanto Hamás como su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, se han desvinculado de los choques. Al Qasam, concretamente, asegura que perdió el contacto con sus miembros en el área de Rafah cuando Israel reanudó su ofensiva en Gaza en marzo de este año.