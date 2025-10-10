Ahora

Terremoto en Filipinas

Al menos un muerto por un terremoto de 7,4 en la isla de Mindanao (Filipinas) que activa la alerta por tsunami

Los detalles El sismo ha causado daños materiales en edificios de la región, además de provocar cortes de electricidad, la cancelación de clases y de trabajo en oficinas gubernamentales.

Destrozos provocados por el terremoto de 7,4 en la isla de Mindanao (Filipinas)Destrozos provocados por el terremoto de 7,4 en la isla de Mindanao (Filipinas)Agencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Al menos una persona ha fallecido en Filipinas después de que un terremoto de magnitud 7,4 golpeara el sur del archipiélago, donde las autoridades mantienen la orden de evacuar forzosamente a habitantes de zonas costeras tras dar la alerta por tsunami.

"Hemos recibido información inicial de un muerto debido a la caída de escombros" en la región de Davao, en el sureste de la isla de Mindanao, afirmó en un comunicado el secretario adjunto de la Oficina de Defensa Civil (OCD), Bernardo Rafaelito Alejandro.

El sismo también causó daños materiales en edificios de la región, además de provocar cortes de electricidad, la cancelación de clases y de trabajo en oficinas gubernamentales, excepto servicios de emergencia, según las autoridades. Alejandro señaló además que la alerta por tsunami continúa activa en varias provincias del archipiélago, entre las evacuaciones forzosas ordenadas en zonas en riesgo ordenadas por el Gobierno.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico levantó ya sin embargo la alerta de tsunami, que afectaba también a Indonesia y Palau. Ednar Dayanghirang, el director regional de la Oficina de Defensa Civil para la región de Davao, afirmó a la radio filipina DZMM que el sismo causó daños materiales. "Recibí informes parciales en Davao Oriental, en la ciudad de Manay, de que hay edificios dañados… estructuras, iglesias dañadas", dijo.

El temblor se produjo a 58 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 20 kilómetros al este de la población de Santiago, alrededor de las 9:40 hora local (1:40 GMT), según indicó el servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo. Este movimiento telúrico se produce unos 10 días después de que otro sismo de magnitud 6,9 golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, y que dejó 74 fallecidos.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno israelí ratifica el acuerdo de paz con Hamás e implementará el alto el fuego en 24 horas
  2. Trump sugiere la expulsión de España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en Defensa
  3. Feijóo apunta a Sánchez y dispara a Ayuso: critica al PSOE por "manosear" el aborto, pero utiliza su mismo argumento contra la madrileña
  4. Fallos en los cribados de cáncer en Andalucía: lo que dice el protocolo, lo que no dice y lo que preocupa
  5. Ábalos bromeaba con deducirse fiscalmente los "donativos" que hacía a las mujeres con las que se relacionaba
  6. Alice deja lluvias torrenciales en el Mediterráneo e inunda Alicante y Murcia con lo peor de la DANA todavía por llegar