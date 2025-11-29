Al menos dos heridos en un tiroteo en un centro comercial de California durante el Black Friday

El contexto Ciudadanos que se habían trasladado hasta Valley Fair Mall para disfrutar de una tarde de compras pudieron presenciar el suceso e incluso grabar algunos momentos que posteriormente han sido publicados en redes sociales.

Un tiroteo en el centro comercial Valley Fair Mall de San José, California, dejó al menos dos heridos durante el 'Black Friday', informó el Departamento de Policía local. El incidente ocurrió en un día de gran afluencia de compradores, quienes compartieron imágenes del caos en redes sociales. Las autoridades trasladaron a los heridos a un hospital cercano, pero no revelaron su identidad ni su estado de salud. La policía considera que el tiroteo fue un incidente aislado y no hay un tirador activo, aunque evacuaron el centro comercial por precaución. El motivo y el responsable del tiroteo aún se desconocen.

Un tiroteo dejó este viernes al menos dos heridos en un centro comercial de California en plenas compras por el esperado día del 'Black Friday' ('Viernes negro') en Estados Unidos, según reportó el Departamento de Policía de San José.

El suceso tuvo lugar en el centro comercial Valley Fair Mall en San José, en el centro de California. Al tratarse de un día tan señalado, las instalaciones estaban llenas de compradores, quienes compartieron imágenes de lo ocurrido.

En algunos vídeos compartidos en redes sociales puede apreciarse a ciudadanos ocultos entre la ropa, corriendo a resguardaste en las tiendas o gritando con sus bolsas de compra.

Las autoridades trasladaron a los dos heridos a un hospital cercano, detalló el Departamento de Policía en un reporte en sus redes sociales, que no aclaró la identidad ni el estado de salud de las víctimas.

Por su parte, la dependencia aseguró que "este tiroteo parece ser un incidente aislado y no hay un tirador activo". "Sin embargo, los oficiales están evacuando y desalojando el centro comercial para confirmar que no hay una persistente amenaza a la salud pública", expuso.

Hasta el momento, el motivo de los disparos y la identidad del responsable se desconocen. Estados Unidos, que este viernes tuvo su principal día de compras del año, ha registrado al menos 379 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.