Al menos cuatro heridos tras un tiroteo en pleno concierto en Lima (Perú)

Agentes de la Policía Nacional de Perú custodian la zona donde se registró un tiroteo contra la banda peruana de cumbia Agua Marina

Los detalles Los heridos son los cuatro integrantes de la agrupación de cumbia Agua Marina, que se encontraban dando un espectáculo en un local militar cuando fueron atacados por armas de fuego en la parte posterior del escenario en la que no había medidas de seguridad.

Cuatro miembros de la famosa banda peruana de cumbia Agua Marina resultaron heridos tras un ataque a tiros durante un concierto en un local militar de Lima. El general Felipe Monroy de la Policía Nacional confirmó que el incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas del miércoles. Entre los heridos se encuentran los hermanos Quiroga Querevalú, fundadores de la banda, uno de ellos con una herida en el tórax. Los disparos fueron realizados por dos individuos desde una moto. La policía investiga el suceso, revisando imágenes de seguridad y llevando a cabo un plan cerco para capturar a los atacantes. El evento carecía de autorización para ser público.

Los cuatro integrantes de la agrupación de cumbia Agua Marina, una de las bandas más famosas de Perú, han resultado heridos durante la noche de este miércoles tras ser atacados con disparos de armas mientras ofrecían un concierto en un local militar de Lima.

Así lo ha confirmado el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Felipe Monroy, quien ha detallado a los periodistas en una comparecencia que "este suceso criminal contra la orquesta" se produjo hacia las 22:00 horas del miércoles y que las investigaciones preliminares indican que hay cuatro heridos, todos integrantes de la agrupación.

Además, ha desvelado que dos de los heridos son los hermanos Quiroga Querevalú, fundadores de la agrupación, uno de ellos con una herida de bala en un muslo y otro con tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax. "Han sido evacuados rápidamente a un nosocomio. Tenemos otros dos heridos más, que serían el baterista y el sonidista, hasta el momento fuera de peligro, pero la preocupación es por el integrante que tiene un impacto de bala en el tórax", ha enfatizado.

Monroy ha añadido que los disparos fueron efectuados por dos personas que llegaron hasta la parte posterior del local del concierto a bordo de una moto lineal: "La espalda del escenario está dando a la avenida, totalmente en un espacio de riesgo, no ha habido una evaluación de riesgo por ninguna entidad".

El jefe policial también ha confirmado que agentes especializados están realizando las primeras pesquisas, que incluirán la recolección de las imágenes de seguridad de las cámaras cercanas, mientras que se realiza un "plan cerco" para intentar detener a los atacantes. Medios locales difundieron imágenes grabadas por asistentes al concierto, que mostraron que mientras la agrupación se presentaba se escuchó una ráfaga de disparos, lo que provocó pánico entre los músicos y la estampida de cientos de personas que asistían a la presentación.

Testigos del ataque declararon a medios locales que este se produjo desde la parte posterior al escenario, donde se encuentra una calle en la que no había medidas de seguridad, y según recoge la Agencia Efe, se han podido contabilizar, al menos, siete casquillos de balas.

Por otro lado, la información preliminar que ha recibido la Policía indica que el local no tenía autorización para realizar un evento público, sino privado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.