Al menos cinco muertos y más de 400 heridos tras el paso de un tornado por Brasil

Fotografía de la destrucción causada por un tornado este sábado en la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu (Brasil)

Al menos cinco personas han muerto y unas 430 han resultado heridas, nueve de ellas de gravedad, después de que un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora provocara a su paso enorme destrucción en ciudades de Paraná, estado del sur de Brasil y fronterizo con Paraguay.

Precisamente este tornado ha llegado cuando el país sudamericano está albergando una cumbre climática con la presencia de varios líderes mundiales, como el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Eso sí, como ha informado la Defensa Civil, las ciudades más castigadas han sido las situadas al sur del país.

Las peor paradas fueron Río Bonito do Iguaçu, donde fueron reportadas cuatro víctimas mortales, y Guarapuava, con un muerto, pero al menos 14 municipios han declarado el estado de emergencia tras el paso del tornado. Según la Defensa Civil, el fenómeno, con vientos fuertes, tempestad y granizo, destruyó cerca del 80 % de los inmuebles de Río Bonito do Iguaçu, ciudad de unos 13.500 habitantes y en donde los fuertes vientos destejaron decenas de viviendas y derribaron numerosos árboles y postes del tendido eléctrico.

"Entre el 80 y el 90 % de la ciudad fue colapsada. Aún no tenemos el número exacto de personas que están desabrigadas", afirmó el secretario de Seguridad Pública de Paraná, coronel Hudson Leoncio Teixeira, confirmado que alrededor de 3.000 viviendas de la ciudad siguen sin electricidad ni agua.

"Nuestros equipos dijeron que encontraron un escenario de guerra. Tenemos bomberos de varias regiones de Paraná realizando tareas de búsqueda y rescate de víctimas. Nuestra prioridad es salvar a las personas que aún no han sido localizadas", ha explicado el subcomandante general del Cuerpo de Bomberos de Paraná, Jonas Emmanuel Benghi Pinto. Según los servicios meteorológicos, la destrucción fue causada por un tornado que se formó dentro de una supercelda, como son conocidas las tormentas extremas que se caracterizan por su larga duración y por la presencia de una corriente ascendente rotatoria principal.

Los otros dos estados del sur de Brasil, Río Grande do Sul y Santa Catarina, declararon el estado de emergencia por el registro de un ciclón extratropical que avanza en dirección norte. La gobernación de Sao Paulo, estado más poblado de Brasil, envió mensajes de alerta a los habitantes de varios municipios ante la posibilidad de que este ciclón llegue a su territorio este sábado.

