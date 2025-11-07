Ahora

indonesia

Al menos 54 heridos tras una explosión en una mezquita de un colegio de Yakarta

Los detalles La detonación, cuya causa sigue sin determinarse, se produjo durante la oración del viernes en la capital del país con mayor población musulmana del mundo. Por ahora, se desconocen las edades de los afectados.

Agentes de policía y personal militar hacen guardia en la entrada de una escuela donde se produjeron explosionesAgentes de policía y personal militar hacen guardia en la entrada de una escuela donde se produjeron explosionesAP Photo/Dita Alangkara
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Al menos 54 personas, entre ellas varios estudiantes, resultaron heridas este viernes tras una explosión registrada en una mezquita situada dentro de un complejo escolar de Yakarta. Las autoridades investigan aún el origen del estallido.

"Algunas víctimas sufrieron quemaduras, otras resultaron heridas y otras sufrieron lesiones leves", declaró a los medios Asep Edi Suheri, jefe de la Policía metropolitana de Yakarta.

La detonación, cuya causa sigue sin determinarse, se produjo durante la oración del viernes en la capital del país con mayor población musulmana del mundo. Por ahora, se desconocen las edades de los afectados.

Efectivos de emergencia y policías fuertemente armados han acordonado el área mientras se analiza qué pudo provocar la explosión.

En un vídeo difundido en redes sociales, se ve a un joven siendo trasladado de urgencia en una camilla por varios estudiantes del centro.

