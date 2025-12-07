Al menos 25 muertos en el incendio de una discoteca en la India

Los detalles Según ha detallado el jefe del Gobierno del estado indio de Goa, Pramod Sawant, entre los fallecidos se encuentran cuatro turistas y el resto eran empleados del club.

Al menos 25 personas han perdido la vida y seis han resultado heridas en un incendio en una discoteca en Goa, India. El suceso, que está siendo investigado judicialmente, ocurrió en Arpora y el fuego tardó media hora en ser extinguido. Según el jefe del Gobierno de Goa, Pramod Sawant, las víctimas incluyen turistas y empleados del club. La principal hipótesis de la Policía es que el incendio fue provocado por la explosión de un cilindro de gas. Narendra Modi, primer ministro de India, ha ofrecido condolencias e indemnizaciones a los familiares de las víctimas y heridos.

"Estoy analizando detenidamente la situación derivada del trágico incendio en Arpora, en el que 25 personas perdieron la vida y seis resultaron heridas. Los seis heridos se encuentran estables y reciben la mejor atención médica. He ordenado una investigación judicial sobre todo el incidente para determinar la causa y sus responsabilidades", ha afirmado en redes sociales el jefe del Gobierno del estado indio de Goa, Pramod Sawant.

En declaraciones a la agencia india ANI, el propio Sawant ha dado más detalles de lo sucedido, como que el fuego tardó en extinguirse media hora: "Algunas personas pudieron salir corriendo, pero otras no. Por lo tanto, algunas personas murieron asfixiadas. Según información preliminar, cuatro eran turistas y el resto empleados del club".

La Policía de Goa aún está investigando el suceso y la principal hipótesis es que las llamas se produjesen después de la explosión de un cilindro de gas en el interior de la discoteca Birch By Romeo Lane. "Hubo una conmoción repentina cuando las llamas comenzaron a propagarse. Salimos corriendo del club y vimos que toda la estructura estaba envuelta en llamas", dijo a la agencia india PTI una turista que se encontraba en el club en el momento del incendio.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció este domingo sus condolencias a los familiares de los fallecidos e indemnizaciones para los más próximos a las víctimas mortales y para los heridos.

