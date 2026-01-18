Al menos 16 muertos y 50.000 evacuados por una ola de incendios que avanzan sin control en Chile

Los detalles Las autoridades han contabilizado hasta 29 incendios en dos regiones del centro y sur del país, lo que ha obligado al presidente chileno a declarar el estado de catástrofe.

En Chile, un devastador incendio ha llevado al presidente a declarar el estado de catástrofe, con más de 50.000 personas evacuadas, 16 fallecidos y comunidades enteras arrasadas. El fuego, sin control, ha consumido coches, viviendas, hospitales y parques nacionales, mientras la población observa impotente. Las condiciones climáticas adversas, como la sequía, altas temperaturas y los vientos 'Puelche', complican la extinción. Este fenómeno meteorológico se caracteriza por vientos cálidos y secos tras atravesar la cordillera de los Andes. Estados Unidos ha prometido ayuda, sumándose a los esfuerzos de bomberos, Policía, Fuerzas Armadas y más de 290 voluntarios.

Un horizonte en llamas asoma tras las montañas de la zona central de Chile. A ambos lados de la carretera, un manto rojo tiñe el cielo de naranja, lo que ha obligado al presidente chileno a declarar el estado de catástrofe. "No va a amainar, por lo que vamos a tener condiciones muy adversas para el combate de estos incendios durante los siguientes días", ha declarado un portavoz del Gobierno.

En estos momentos, hay más de 50.000 personas evacuadas, 16 fallecidos y varias poblaciones completas absolutamente quemadas, mientras el incendio sigue sin control. Las autoridades han contabilizado hasta 29 incendios en dos regiones del centro y sur del país.

El fuego va consumiendo a su paso coches, viviendas, hospitales y parques nacionales, mientras los chilenos observan con desesperación cómo lo pierden todo por las llamas. Además, la sequía y las altas temperaturas están complicando las labores de extinción, acentuado por un fenómeno conocido como vientos 'Puelche'.

"Se trata de un tipo de viento que se produce por la orografía que hay en Chile. Cuando atraviesa la cordillera de los Andes, sube, descarga toda la precipitación a Barlovento y a Sotavento, baja muy cálido y ya perdiendo toda esa humedad", explica al respecto Belén Samper, meteoróloga de laSexta.

Estados Unidos ha anunciado un envío de ayuda al país, que se sumará a las labores de bomberos, Policía, Fuerzas Armadas y más de 290 voluntarios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.