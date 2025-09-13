Ahora

La OTAN desplegará aviones

Máxima tensión en la frontera polaca tras cruzar Rusia todas las líneas rojas: las autoridades no esconden su enfado

El contexto Los drones de Putin han invadido el espacio aéreo de Polonia, y ahora la OTAN va a reforzar ese flanco con aviones de combate como los que aparecen en el vídeo que acompaña a la noticia.

Imagen de un caza en Polonia

Con el ataque de drones en territorio polaco, Rusia ha cruzado todas las líneas rojas. Las autoridades polacas no esconden su enfado: "Sabemos que no fue un error", ha afirmado el secretario de Estado de Polonia.

Y aunque para Trump "pudo tratarse un error", la OTAN quiere protegerse de las amenazas del Kremlin, desplegando aviones de combate en el espacio aéreo polaco.

Así, los cazas franceses y británicos que se enviarán a Polonia serán una barrera de defensa para evitar cualquier ataque ruso. Al menos, seis aviones estarán listos para despegar al instante. Y es que las sirenas de alerta llevan sonando en las bases del Báltico desde hace años, tal y como comprobó el propio Pedro Sánchez en su visita a Lituania en 2021.

Mientras, para el secretario general de la OTA, la amenaza rusa es real: "Los misiles rusos solo tardan cinco minutos más en llegar a Madrid que a Tallin", declaró Mark Rutte.

Por su parte, las autoridades polacas han reaccionado rápidamente a las maniobras de Rusia y Bielorussia, y no han tardado ni 24 horas en cerrar sus fronteras. Los tambores de guerra obligan a sus ciudadanos a apuntarse a entrenamientos militares voluntarios por si Putin decide pasar al ataque. "Soy el mayor de tres hermanos, así que siento una especie de necesidad de proteger a mi familia", ha expresado un ciudadano.

