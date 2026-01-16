Más allá del número, lo relevante es el mensaje: desmontado el "chiste" de un ministro italiano sobre el envío de tropas europeas a Groenlandia

¿Qué ha dicho? "Quince soldados enviados a Groenlandia. ¿Qué es esto, un viaje? No lo entiendo. Imagínense: 15 italianos, 15 franceses y 15 alemanes en Groenlandia. Casi parece el comienzo de un chiste", ha afirmado el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto.

Italia ha decidido no enviar militares a Groenlandia por el momento, con el ministro de Defensa, Guido Crosetto, calificando la propuesta de enviar 15 soldados como un chiste. Crosetto cuestionó la efectividad de una fuerza tan pequeña. Sin embargo, Zaida Cantera, exdiputada socialista y militar, argumentó que la presencia de soldados europeos en Groenlandia es crucial para evitar conflictos internacionales, especialmente en el contexto de la OTAN. Esta situación se enmarca en las tensiones provocadas por Donald Trump, quien ha mostrado interés en anexionarse Groenlandia y ha amenazado con aranceles a países que no apoyen su plan.

Italia no va a mandar ningún militar a Groenlandia de momento. Es más, el ministro de Defensa de Giorgia Meloni, Guido Crosetto, ha dicho ha dicho que es de chiste enviar tan pocos efectivos. "Quince soldados enviados a Groenlandia. ¿Qué es esto, un viaje? No lo entiendo. Imagínense: 15 italianos, 15 franceses y 15 alemanes en Groenlandia. Casi parece el comienzo de una broma", ha afirmado este viernes.

Unas palabras que ha desmontado Zaida Cantera, exdiputada socialista y militar. Es más, Cantera también fue vicepresidenta de la delegación española en la OTAN y ha explicado que, más allá del número, es relevante que haya soldados europeos en Groenlandia.

"Es importante por una sencilla razón, primero, porque imagínate la imagen que se trasladaría al mundo occidental ante un norteamericano disparándole a un sueco, disparándole a un español o disparándole a un europeo. El concepto que tenemos ahora mismo de la OTAN ya sí que estaría quebrado, pero no solo las alianzas con respecto a la OTAN, sino inclusive las alianzas occidentales que pasarían a mirar hacia otro lado", ha explicado Cantera en Al Rojo Vivo.

Ante las insistencias del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de anexionarse Groenlandia, Dinamarca y varios aliados europeos están enviando tropas a la isla ártica para reforzar su seguridad, uno de los motivos esgrimidos por el mandatario estadounidense para hacerse con ese territorio autónomo danés.

Mientras, Trump sigue en sus trece y ha amenazado este viernes a los países que no apoyen sus plan con aranceles. "Podría imponer aranceles a los países que no apoyen mi plan para Groenlandia", ha expuesto el mandatario.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.