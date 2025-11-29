Más de 500 muertos y cientos de desaparecidos tras las inundaciones que sacuden el sudeste asiático

¿Qué ha pasado? En Tailandia, se han registrado 162 fallecidos, mientras que en Indonesia, las provincias de Sumatra del Norte, Aceh y Sumatra Occidental registraron un total de 303 muertos. En Sri Lanka, la cifra asciende a 132.

Las fuertes lluvias e inundaciones que afectan al sur de Tailandia, a Sri Lanka y a varias provincias de Sumatra, Indonesia, se han cobrado las vidas de al menos 597 personas, mientras continúan los trabajos de rescate y recuperación. Asimismo, cientos de personas siguen desaparecidas.

En Tailandia, las inundaciones en ocho provincias del sur han provocado 162 fallecidos, mientras que en Indonesia, las provincias de Sumatra del Norte, Aceh y Sumatra Occidental registraron un total de 303 muertos.

La provincia tailandesa más afectada es Songkhla, con 126 víctimas, informaron autoridades locales. Las otras donde se han registrado fallecidos son Nakhon Si Thammarat (9), Pattani (7), Satun (5), Yala (5), Phatthalung (4), Narathiwat (4) y Trang (2).

Las condiciones climáticas han comenzado a mejorar y se espera que las autoridades puedan drenar las aguas restantes en los próximos días. Más del 80% del suministro eléctrico se ha restablecido y se han habilitado puntos de recolección de desechos y traslado de vehículos afectados.

En Indonesia, con un total de 303 muertos, Sumatra del Norte es la más afectada, al sumar 166 fallecidos y 143 desaparecidos, mientras que Aceh reporta 47 muertos, 51 desaparecidos y 8 heridos. En Sumatra Occidental se registran 90 muertos, 85 desaparecidos y 10 heridos, concentrándose los daños en el distrito de Agam.

Los deslizamientos han dejado cortadas varias carreteras principales, aunque se han despejado algunos tramos críticos y se espera que se restablezca el acceso total en los próximos días. Las autoridades de ambos países han coordinado la entrega de ayuda humanitaria y la habilitación de refugios temporales, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando los daños y reubicando a los desplazados.

Expertos locales advierten de que el cambio climático está intensificando los patrones de lluvia y la fuerza de los sistemas tropicales, incrementando la vulnerabilidad de la región a inundaciones repentinas y desastres geológicos durante la temporada monzónica.

Las autoridades de Sri Lanka han elevado a 132 el balance de fallecidos y a 176 los desaparecidos por las inundaciones que han azotado el país en los últimos días debido al paso del ciclón 'Ditwah' y que han afectado a más 350.000 personas, según el Centro de Gestión de Desastres ceilandés ha confirmado estas cifras mientras continúan las labores de rescates en distintos puntos de la isla.

El número de fallecidos se ha duplicado en las últimas horas, en las que se han producido graves incidentes como deslizamientos de tierra, cortes de carreteras e interrupciones del tráfico ferroviario.

El distrito de Kandy ha sido uno de los más golpeados con 51 muertes confirmadas y al menos 67 personas en paradero desconocido; a esta región le sigue Badulla donde han certificado el fallecimiento de 35 personas y donde 27 continúan desaparecidas. En el distrito de Kegalle, han informado de nueve víctimas mortales, ocho en Matale, seis en Nuwara Eliya y cinco en Ampara.

Alrededor de 100.000 familias y 373.000 personas se han visto gravemente afectadas por las fuertes lluvias y las potentes ráfagas de viento. En Badulla, efectivos de emergencias han tenido que rescatar a 68 personas que se encontraban en un autobús atrapado por la crecida de un río y que tuvieron que pasar la noche en el tejado del vehículo ante la imposibilidad de realizar de forma segura las labores de rescate.

Los servicios de la línea ferroviaria principal han sido cancelados durante toda la jornada de este sábado por las fuertes lluvias que han dejado sumergidas las vías del tren y el Ministerio de Salud del país ha declarado la emergencia en los centros hospitalarios durante una semana, hasta el 4 de diciembre, para garantizar los servicios de salud mientras duren los efectos del temporal.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ha supervisado personalmente los trabajos de coordinación en el centro de operaciones del Ejército del Aire y ha declarado las actividades relacionadas con la ayuda sanitaria y bienes y suministros básicos como servicios esenciales.

Dissanayake ha promulgado la declaración del Estado de Emergencia Pública para todo el país en la Gaceta oficial para "garantizar la seguridad, mantener el normal funcionamiento del país y salvaguardar los suministros y servicios necesarios para la vida pública", según recoge el portal de noticias ceilandés Adaderana.

Las autoridades han informado que el ciclón 'Ditwah' ya se aleja de la isla en dirección a India aunque durante este sábado y domingo continuará dejando precipitaciones.

