Más de 25 policías heridos y 25 detenidos en la manifestación de la extrema derecha contra la inmigración en Londres

Disturbios durante la manifestación de la extrema derecha contra la inmigración en Londres

Los detalles De los 26 agentes heridos, cuatro de ellos lo fueron de gravedad, mientras que otros sufrieron dientes rotos y una posible fractura de nariz, indicó la Policía Metropolitana en un comunicado.

Al menos 26 policías resultaron heridos y 25 personas fueron detenidas en los disturbios provocados en Londres por algunos miembros de la manifestación convocada por la extrema derecha para protestar contra el aumento de la migración ilegal, informó este domingo la Policía Metropolitana (Met, en inglés).

Esta manifestación, titulada 'Unir el Reino', organizada por el activista de extrema derecha Tommy Robinson, fue contestada por otra en la capital británica para denunciar el fascismo y expresar el apoyo a los solicitantes de asilo en el Reino Unido.

"Si bien ambas protestas comenzaron prácticamente sin incidentes, es profundamente lamentable que varios de los participantes de la protesta 'Unir el Reino' se involucraran en disturbios en varios lugares. Calculamos que la asistencia a dicho evento fue de entre 110.000 y 150.000 personas, superando con creces las estimaciones de los organizadores", señaló el comunicado de la Met.

"Los agentes fueron agredidos con patadas y puñetazos"

En este sentido, las fuerzas del orden precisaron que los incidentes se produjeron cuando numerosos manifestantes de extrema derecha intentaron traspasar las zonas acordonadas, establecidas para evitar que la marcha de 'Unir el Reino' accediera al lugar reservado para la otra, contraria al racismo y en la que tomaron parte unas 5.000 personas.

"Cuando los agentes intervinieron para bloquearles el paso, fueron agredidos con patadas y puñetazos. También se lanzaron botellas, bengalas y otros proyectiles, y se hicieron intentos concertados de superar las barreras.", indica la nota, que añade que los agentes "tuvieron que usar equipo de protección completo y en varios lugares escudos", así como "caballos y perros para mantener a los manifestantes de 'Unir el Reino' alejados de los grupos opositores".

Además, la Policía ha precisado que 25 personas fueron arrestadas por desórdenes violentos, agresiones y daños. El subcomisario de la Met, Matt Twist, ha declarado que los agentes acudieron a controlar el evento "sabiendo que sería intenso y potencialmente desafiante". "Vigilaron sin temor ni favoritismo y abordaron la interacción con todos los manifestantes de forma positiva. Sin duda, muchos acudieron para ejercer su legítimo derecho a protestar, pero muchos acudieron con la intención de ejercer la violencia", ha lamentado.

Los manifestantes formaron un río de banderas británicas y la inglesa con la Cruz de San Jorge a lo largo de las calles por las que transcurrieron ayer y portaron pancartas con mensajes como "devolverlos a casa" o "detener las pateras". Mientras, en la manifestación contra el fascismo, los congregados cantaron: "Dilo alto, dilo claro, los refugiados son aquí bienvenidos" o "el pueblo unido, jamás será vencido".