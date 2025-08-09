Marquina, sobre la reunión: "Si no hay pacto, Trump impondrá sanciones y Putin seguirá avanzando en Ucrania"

¿Qué podemos esperar? Ambos líderes se reunirán para tratar de la paz en Ucrania sin Ucrania. El presidente de EEUU ha insistido en que el acuerdo "está cerca" adelantando un hipotético "intercambio de territorios".

Reunión clave entre Donald Trump y Vladímir Putin. En Alaska, el 15 de agosto. En un encuentro en el que los presidentes de EEUU y de Rusia tratarán la paz en Ucrania... sin Ucrania. El republicano ha dejado caer un hipotético "intercambio de territorio" para finalizar la guerra, algo que Zelenski ha descartado por completo.

Ricardo Marquina, corresponsal de laSexta, ha analizado qué se espera de este encuentro y qué es lo que puede pasar en el mismo, al igual que las posibles consecuencias en caso de que las cosas no salgan como Trump espera.

"Seguramente lo primero que pasaría es que Trump ponga sanciones a Rusia, esas que deberían haber empezado ya pero no lo han hecho", expresa desde Tallin, capital de Estonia.

Pero lo que tiene claro es lo que hará Putin: "Rusia va a seguir avanzando sobre el terreno y aterrorizando a los civiles. Van despacio, agotando a la población de Ucrania".

Negociar sobre Ucrania sin Ucrania

Un país que no estará presente en las negociaciones: "Sin duda para Putin es una victoria el negociar la paz en Ucrania sin Ucrania. Es menospreciar a Zelenski, que es lo que buscaba".

Eso sí, no descartan una 'sorpresa' de última hora: "Desde la Casa Blanca han dejado caer que Zelenski podría estar".

De momento, es algo que se desconoce. Como también se desconoce cuál será la postura de Rusia en la reunión: "Desde el Kremlin, nada. Es algo que contrasta con la actitud de Putin en estas últimas horas, en las que ha llamado a sus aliados internacionales para explicar cuál sería su posición. De cara a Occidente, a EEUU y sobre todo a Ucrania, nada".

Donald Trump ha expresado, como en otras tantas ocasiones, que el acuerdo por la paz entre Rusia y Ucrania "está cerca". Ha sido una de las frases más repetidas tanto en su campaña como desde que comenzase su segundo mandato en la Casa Blanca.