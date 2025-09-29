Marina (27 años), la gimnasta española que perdió la vida en una acrobacia en un circo alemán

La mujer cayó desde una altura de cinco metros ante un centenar de personas que estaban viendo la función. Estaba sola en el ring y no utilizaba cuerda de seguridad, aunque la Policía sostiene que no está obligada a hacerlo.

Trágico accidente en un circo en Bautzen (Sajonia, Alemania): una acróbata de 27 años fallecía tras precipitarse a una altura de cinco metros cuando estaba actuando. El accidente tuvo lugar frente a los ojos de un centenar de personas, muchos de ellos niños, poco después del arranque de las primeras funciones. El presidente de la Asociación Alemana de Circos, Ralf Huppertz, explicaba después del accidente que los acróbatas asumen riesgos, y que son ellos mismos los que los calculan y evalúan, pero también que "son conscientes de ellos". De hecho, cinco metros no es una altura "especial" para los artistas, por lo que Huppertz señala que debió de tener "muy mala suerte".

La artista en cuestión es española: se llama Marina Barceló, tiene 27 años y es mallorquina. Fue gimnasta durante diez años y llevaba actuando en el circo desde 2018. "Cada día me esfuerzo por perfeccionar mi técnica y explorar nuevas formas de sorprender y emocionar al público", explicaba ella misma en su página web. La acróbata había actuado en escenarios de varios países europeos, incluida España, y aseguraba que "cada experiencia" le había "enseñado algo nuevo": "desde cómo adaptarme a diferentes escenarios hasta la importancia de conectar con las personas que me observan".

En su trabajo, Marina Barceló desarrollaba diferentes disciplinas, desde acrobacias aéreas a funambulismo, pasando por caminatas en zancos y espectáculos sobre una rueda. Entre los circos para los que ha trabajado estaban el Stellar Circus, el Stromboli o el Circ Històric Raluy, todos ellos españoles, además del Circ de Nadal de Andorra, el Safari de Polonia o el Barnum, el Paul Busch, el Renz y el Freiwald, todos estos de Alemania.

Un portavoz de la Policía, Stefan Heiduck, aseguró al diario alemán Bild que Marina Barceló no estaba utilizando cuerda de seguridad en su actuación, aunque tampoco estaba obligada a hacerlo. "Ella es la que decide si la usa o no", asegura Heiduck al citado medio. Huppertz, por su parte, ha recordado que esta profesión es "peligrosa", y que aunque "es inusual" que una "artista tan entrenada como Marina" no sobreviva a una caída de cinco metros, todo puede ocurrir.