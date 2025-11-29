Manifestantes contra AfD retrasan el congreso de refundación de su organización juvenil

Los detalles Medios locales informan que en el interior de la sala de la feria de muestras de Giessen solo había unos 300 representantes del partido ultraderechista del millar que se esperaban para poder iniciar el evento.

El congreso del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en Giessen, programado para comenzar a las 9.00 GMT, sufrió retrasos debido a las manifestaciones en la ciudad. Solo unos 300 representantes de los 1,000 esperados pudieron acceder al recinto, mientras se prevé que unas 50,000 personas participen en una treintena de protestas. Jean-Pascal Hohm, posible nuevo líder juvenil, tampoco logró llegar. AfD intenta refundar su organización juvenil, Joven Alternativa, disuelta por extremismo. La ciudad, con un amplio dispositivo policial, enfrenta manifestaciones que buscan entorpecer el tráfico. Giessen vive un fin de semana agitado por el rechazo al partido.

Fuentes de la formación reconocieron a EFE que puede ser que debido a las manifestaciones haya retrasos y todavía no haya empezado el congreso ni la retransmisión del mismo.

Tampoco habría podido llegar a la sala Jean-Pascal Hohm, diputado regional en el estado federal oriental de Brandeburgo de 28 años y que se perfila como nuevo líder de las juventudes de AfD.

Joven Alternativa (JA) fue disuelta el pasado mes de marzo por haber sido clasificada como extremista por los servicios de seguridad interiores del país centroeuropeo. Ahora, AfD quiere refundar su organización juvenil en una ciudad que vive un fin de semana convulso por las movilizaciones de rechazo contra el partido de ultraderecha, la principal fuerza de la oposición en el Parlamento germano.

En el lugar hay desplegado un amplio dispositivo policial en la ciudad, dotado de vehículos lanzadores de agua, helicópteros y drones, que desde primera hora vio producirse las primeras manifestaciones, que incluyeron intentos por entorpecer e el tráfico en Giessen.

Los primeros manifestantes se agruparon en la mañana de este sábado en lugares como la estación central de trenes de la ciudad, de algo más de 90.000 habitantes. También hubo intentos de cortar el tráfico por parte de los asistentes contra AfD.

