Mamdani deja atrás su apartamento de una habitación en el barrio de Astoria: se muda a la mansión oficial del alcalde por motivos de seguridad

Los detalles El alcalde electo de Nueva York cambiará desde enero su modesto piso en Queens por Gracie Mansion, la histórica residencia con vistas al East River, donde vivirá junto a su esposa para afrontar con más tranquilidad y protección su nueva etapa al frente de la ciudad.

Finalmente, Zohran Mamdani sí vivirá en la residencia oficial del alcalde de Nueva York. Un cambio radical para el político demócrata, que pasará de un modesto apartamento de una habitación en Astoria (Queens) a instalarse en Gracie Mansion, una de las casas más históricas y lujosas de la ciudad, con vistas directas al East River y más de 1.000 metros cuadrados.

Hasta hace apenas unos días, Mamdani ni siquiera se planteaba mudarse. Pero este lunes lo ha anunciado con una foto de una réplica del edificio en su cuenta de X: él y su esposa, Rama Duwaji, han decidido dar el paso por motivos de seguridad. Una decisión conjunta, asegura, que llega justo antes de que tome posesión como alcalde el 1 de enero.

De un piso modesto… a una mansión de 1799

Con su mudanza, Mamdani deja atrás el apartamento en el que ha vivido desde 2018 y que ha marcado buena parte de su discurso político. Astoria, su interculturalidad y sus comercios han sido su hogar durante años y uno de los ejes de su campaña.

Ahora, cruzará el East River para instalarse en Gracie Mansion, construida en 1799 y considerada una de las joyas del estilo federal en Nueva York. Un lugar rodeado de un pequeño parque, incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos y, sobre todo, mucho más seguro que su actual edificio.

En su comunicado, el alcalde electo lo explica con un punto de nostalgia: "Extrañaremos cocinar juntos en la pequeña cocina, compartir el ascensor con los vecinos y escuchar la música que vibraba a través de las paredes."

Pero también deja claro el motivo del cambio: la seguridad de sus familias y la necesidad de centrarse plenamente en la agenda de asequibilidad que prometió a los neoyorquinos.

"Astoria siempre vivirá dentro de mí"

Mamdani quiso dedicar su despedida a la comunidad que representa en la Asamblea estatal, un barrio que ha vivido de primera mano la pandemia, los ataques contra inmigrantes y la crisis de vivienda.

"Lo extrañaremos todo: el chai adeni, las conversaciones en español, en árabe y en todos los idiomas, los olores de mariscos y de shawarma que llenan la calle." Y zanja: "Aunque ya no viva en Astoria, Astoria siempre vivirá dentro de mí y del trabajo que hago."

Primer encuentro con Eric Adams

El pasado 1 de diciembre, Mamdani visitó por primera vez su futuro hogar para reunirse con el alcalde saliente, Eric Adams, con quien habló durante una hora para intentar que la transición sea "lo más fluida posible".

Y, en paralelo, lanzó un mensaje a los migrantes en un vídeo publicado en X: "Cuando sea alcalde, protegeré vuestro derecho constitucional a protestar. Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes."

A partir de enero, Mamdani cambiará para siempre su día a día: del olor a shawarma en Astoria al silencio de los jardines de Gracie Mansion. Pero, insiste, su barrio seguirá marcando su forma de gobernar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.