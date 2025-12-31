Maduro asegura estar relajado tras el ataque de EEUU en suelo venezolano mientras refuerza su seguridad y prepara búnkers cerca de las fronteras

Los detalles Pero de puertas para adentro, Maduro tiene miedo: pernocta en lugares diferentes, aumenta su escolta y seguridad en general, cambia de teléfono constantemente y tiene búnkers preparados cerca de las fronteras por si tiene que irse por patas.

Nicolás Maduro aparenta tranquilidad frente a las acciones de la CIA en Venezuela, específicamente en el puerto de Maracaibo, donde se sospecha de una operación contra el narcotráfico. Maduro desestima las acusaciones de EE.UU., calificándolas de mentiras y noticias falsas. Su ministro del Interior, Diosdado Cabello, también minimiza las acusaciones, considerándolas invenciones del "imperio". A pesar de su actitud relajada, Maduro toma precauciones extremas por miedo, como cambiar su ubicación de pernocta y reforzar su seguridad. Mientras tanto, EE.UU. mantiene su presencia militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

De puertas para fuera, Maduro parece estar bastante relajado. Incluso después de conocer que la CIA habría actuado sobre suelo venezolano contra una supuesta instalación de drogas en el puerto de Maracaibo.

Para Maduro, que no ha hecho referencia directa al supuesto ataque, Trump miente. "Todo lo que dicen es mentira. Estados Unidos solo difunde noticias falsas y guerra contra un país noble como Venezuela", ha dicho.

En la misma línea se ha mostrado su ministro del Interior, Diosdado Cabello. "Yo veo las cosas que inventan ellos todos los días, cosas locas. Pero bueno, allá el imperio con sus locuras y los que le crean sus locuras o los que se sumen a sus locuras. No nos van a amargar ni las Navidades ni el año nuevo", ha señalado.

Y con ese propósito de no amargarse y quitarle hierro al asunto, a su manera, volvemos a asistir a una clase de "Madurlingo". "¿Saben lo que es Duolingo? Yo fundé algo que se llama Madurlingo", ha bromeado. Es decir, un diccionario Maduro- inglés, inglés- Maduro como aquel "yes peace, not war".

Pero de puertas para adentro, Maduro tiene miedo: pernocta en lugares diferentes, aumenta su escolta y seguridad en general, cambia de teléfono constantemente y tiene búnkers preparados cerca de las fronteras por si tiene que irse por patas. De momento, Washington mantiene su despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.