Macron consolida su apuesta de defender Groenlandia y desplegará medios militares terrestres, aéreos y marítimos

El contexto Macron, que se ha dirigido a las Fuerzas Armadas en la base de Istres, donde ha asegurado que el papel de Francia es mostrarse "disponible" y respaldar a "un Estado soberano", aludiendo en Dinamarca.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó la "responsabilidad particular" de las naciones europeas en Groenlandia, ante las amenazas de Estados Unidos de controlar este territorio autónomo de Dinamarca. Anunció un refuerzo aéreo, marítimo y terrestre como parte de la 'Operación Resistencia Ártica', liderada por Copenhague. Tras el anuncio de Dinamarca sobre ejercicios de vigilancia en la isla, con la participación de Suecia, Noruega, Alemania y Francia, Macron reafirmó el papel europeo. Francia ya tiene un equipo militar en la zona, que será ampliado. Las tensiones con EE.UU. persisten, sin acuerdo tras la reunión en Washington.

"Este territorio pertenece a la Unión Europea y es también el territorio de uno de nuestros aliados de la OTAN. Francia tiene un papel que desempeñar", ha afirmado en un discurso en la base aérea de Istres, en la que ha pasado revista a la situación de la Defensa francesa.

Así las cosas, el presidente galo ha confirmado que Francia ya tiene sobre el terreno "un primer equipo de militares" para contribuir a la misión liderada por Dinamarca, que "será reforzado en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos".

Las autoridades de Dinamarca hicieron el anuncio de esta misión poco antes de la reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. La cita en Washington se saldó sin un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca y constató el desencuentro con la Administración de Donald Trump, que insiste en tomar el control de la isla ártica aduciendo motivos de seguridad y la creciente presencia de China y Rusia en la región del Ártico.

