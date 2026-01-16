Machado descarta alguna "tensión o decisión" con Delcy Rodríguez y confía en una transición "con la ayuda" de Trump tras entregarle su Nobel

Entre líneas La líder opositora evita responder sobre si Trump le dio algo a cambio del Nobel y asegura que fue a la reunión para "recibir de su parte un mensaje para los venezolanos".

María Corina Machado confía en que Donald Trump apoyará la transición en Venezuela. Así lo ha reiterado este viernes en una rueda de prensa, un día después de su reunión en la Casa Blanca, en la que entregó su Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense.

"Como venezolanos, estamos sumamente agradecidos a Trump y su Administración, porque necesitaba mucha valentía para hacer lo que hizo. Lo hizo porque a él sí le importa el pueblo venezolano. Me lo dijo ayer. Es el mensaje más importante. El presidente de EEUU realmente quiere ver el bienestar y el futuro positivo para Venezuela", ha declarado.

En esta línea, ha elogiado la actitud de Trump, asegurando que le impactó "la preocupación que él me transmitía sobre la situación de los venezolanos". "Yo ayer pude tener una conversación con un ser humano al que le preocupa y le duele lo que ocurre", ha sostenido, en referencia a una imagen nada habitual del presidente estadounidense.

La líder opositora cedió su premio a Trump de manera simbólica, a pesar de que EEUU respalda a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. En este sentido, Machado ha asegurado que "esto no tiene nada que ver con alguna tensión o decisión entre Delcy Rodríguez y yo. Se trata del cártel y el mandato del pueblo venezolano". "Es lo que está en juego ahora", ha subrayado.

Además, ha acusado a la presidenta encargada de "ser la mayor aliada y representante de los regímenes ruso e iraní". Machado ha asumido la narrativa de Trump, afirmando que gracias al ataque del tres de enero "EEUU es un país más seguro", y ha mostrado su confianza en lograr una transición.

"Lo único que puedo decir es que Venezuela será libre. Que nadie lo dude. Lo vamos a lograr con el apoyo de EEUU y del presidente Donald Trump", ha insistido.

Asimismo, según ha dicho, no pidió a Trump la detención del ministro Diosdado Cabello o que la ponga a ella como presienta. "Él sabe lo que tiene que hacer. Compartimos nuestras posturas sobre las implicaciones en varias acciones y solamente quiero avisarles que me impresionó mucho el grado de información que ya tiene sobre Venezuela", ha comentado.

Camino hacia unas elecciones

La Casa Blanca garantizó el jueves que el republicano está "comprometido" con la celebración de unas elecciones en Venezuela, pero no dio plazos. De la misma manera, Machado se ha mostrado convencida de que "tendremos las elecciones libres y justas", pero ha rechazado hacer públicos más detalles sobre la conversación con Trump.

Para ello, ha expresado su deseo de volver "lo antes posible" a Venezuela. "Creo que hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela porque sabemos que esto es un proceso irreversible", ha añadido.

Sobre el proceso de transición, la opositora ha apuntado que antes de llegar a un proceso electoral, deben atravesar "una fase compleja" que pasa por "desmantelar la estructura criminal del régimen" porque Venezuela "está en el último lugar del mundo a nivel de estado de derecho".

"Si la Constitución se respetara no tendríamos un presidente en el exilio, no habría presos políticos ni exiliados. A fin de cuentas se trata de la fuerza. El régimen se dio cuenta de que enfrentan la fuerza del pueblo, pero también la fuerza de los aliados democráticos preocupados por la estructura de régimen criminal de Venezuela", ha aseverado.

Por esa razón, antes de plantear unas elecciones "el régimen está obligado a desmantelarse a sí mismo y algunas estructuras que lo han mantenido, como la represión". En este sentido, Machado ha aprovechado para denunciar la represión que todavía sufren los presos políticos excarcelados que "todavía viven en terror" y que han salido de prisión bajo medidas cautelares.

