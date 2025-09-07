Ahora

Murió en 2006

El papa canoniza a Carlo Acutis, el primer milenial en convertirse en santo y conocido como 'el influencer' de dios

El contexto Al joven se le atribuyen dos milagros: curar a un niño brasileño de una enfermedad congénita que le afectaba al páncreas y a una chica costarricense que tenía una hemorragia cerebral.

Imagen de Carlo Acutis en la ceremonia de su canonización
Este domingo, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis han sido proclamados nuevos santos, convirtiéndose este último en el primer milenial en serlo. Y, a raíz de ello, León XIV ha aseverado que "todos estamos llamados a ser santos". Al joven se le atribuyen dos milagros: curar a un niño brasileño de una enfermedad congénita que le afectaba al páncreas y a una joven costarricense que tenía una hemorragia cerebral.

El papa apareció por sorpresa antes del inicio de la canonización de ambos jóvenes y se dirigió a las decenas de miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro: "Buenos días a todos. Feliz domingo y bienvenidos, Hermanos y hermanas, hoy es un día de gran alegría para toda Italia, para toda la Iglesia, para todo el mundo".

"Antes de comenzar la solemne celebración de la canonización, quería saludaros y deciros unas palabras a todos vosotros porque, si bien la celebración es muy solemne, también es un día de gran alegría. Y quería saludar especialmente a los muchos jóvenes que han venido a esta santa misa. Es verdaderamente una bendición del Señor, y encontrarnos juntos con vosotros, que habéis venido de diferentes países, es realmente un don de fe que queremos compartir. Todos vosotros, todos nosotros, estamos llamados a ser santos. Que Dios os bendiga, que tengáis una buena celebración y gracias por estar aquí", concluyó.

Posteriormente comenzó la ceremonia en la que han sido proclamados santos dos italianos: Pier Giorgio Frassati (1901-1925) y Carlo Acutis (1991-2006). El interés de los allí presentes se ha centrado en este último, el primer milenial en subir a los altares y ya muy venerado por los jóvenes católicos en todas las partes del mundo.

Documentar milagros eucarísticos

Acutis murió en 2006 por una leucemia fulminante con solo 15 años, y los chicos y chicas católicos se han identificado con su vida al ser un amante de la tecnología, de Internet, del deporte y los animales y ya acuden desde hace años en peregrinación a Asís donde se exhibe su cuerpo en el Santuario de la Spogliazione vestido con una sudadera, vaqueros y zapatillas de deporte.

El conocido como 'influencer de dios' se dio a conocer por lanzar una web que buscaba documentar milagros eucarísticos.

Por su parte, Frassati, nacido en Turín y que falleció a los 24 años en 1925 a causa de una poliomielitis fulminante, quizás contraída en una de las muchas casas de acogida que visitaba a diario para brindar asistencia material, a pesar de vivir en una familia de clase alta, ya que su padre había sido el fundador y propietario de "La Stampa" se dedicó a ayudar a los demás.

