Lecornu vuelve a trabajar en formar un nuevo Gobierno frente a las amenazas de moción de censura de la oposición

El contexto Tras haber dimitido hace solo cinco días y haber sido nombrado, otra vez, primer ministro francés, Lecornu trabaja desde este sábado en formar un equipo de ministros intentando cumplir las exigencias de sus aliados.

Sébastien Lecornu enfrenta el desafío de estabilizar un gobierno en Francia, que lleva meses sin consolidarse. Tras su reciente reelección como primer ministro por Emmanuel Macron, Lecornu trabaja en formar un equipo ministerial mientras se enfrenta a las demandas de sus aliados y a las mociones de censura de la oposición. Los Republicanos (LR) están evaluando su apoyo, mientras la Asamblea Nacional permanece dividida en tres bloques irreconciliables. El lunes 13, Lecornu debería celebrar su primer Consejo de Ministros para presentar los Presupuestos de 2026. La oposición, incluyendo al Partido Socialista y la ultraderecha de Marine Le Pen, amenaza con destituir al nuevo Ejecutivo.

Sébastien Lecornu trabaja en dar estabilidad a una Francia que sigue sin consolidar un Gobierno en los últimos meses. Solo cinco días después de haber dimitido y horas después de haber sido nombrado por segunda vez primer ministro por Emmanuel Macron, el mandatario francés trabaja desde este sábado en formar un equipo de ministros.

Para ello tendrá que cumplir las exigencias de sus aliados para entrar en el Ejecutivo y enfrentarse a las mociones de censura que planean desde la oposición a las primeras de cambio. El centroderechista de Los Republicanos (LR) se reúne desde esta mañana para decidir su participación y su estrategia en la Asamblea Nacional, que está fragmentada en tres bloques irreconciliables (izquierda, ultraderecha y centro) que hacen que Francia no pueda consolidar un gobierno. Y, según filtró el canal 'BFMTV', los diputados del partido (algo más de 40) optaron, a priori y bajo ciertas condiciones, por brindar apoyo a Lecornu.

Eso sí, el tiempo apremia y este lunes 13 debería tener su primer Consejo de Ministros para poder cumplir con el calendario de presentación de los Presupuestos de 2026, la principal misión de sus primeros momentos como líder del país junto con consolidar el proceso de paz en Nueva Caledonia.

Queda por saber la participación de miembros del LR en el Ejecutivo, algo que muchos dan por descartado tras la crisis del pasado domingo. Su líder y ministro en funciones de Interior, Bruno Retailleau, forzó la ruptura del entonces recién formado gobierno de Lecornu por no haber sido avisado de que Bruno Le Maire (ex ministro de Economía entre 2017 y 2024) había sido nombrado ministro de Defensa.

Además, en los aliados tradicionales del macronismo también hay muchas tensiones internas, incluso dentro del propio partido fundado por el presidente, Renacimiento. Su secretario general, el exprimer ministro Gabriel Attal, se ha opuesto a que Macron vuelva a nombrar a uno de sus allegados, algo que finalmente ha hecho.

La oposición tensa la cuerda

Mientras tanto, la oposición (desde ambos lados) amenaza con tumbar el Ejecutivo a las primeras de cambio. El Partido Socialista (PS), esencial para la supervivencia del nuevo Ejecutivo, advirtió este sábado de que solo una suspensión "inmediata y completa" de la reforma de las pensiones, que atrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, evitaría que apoyen una moción de censura.

El resto de fuerzas de izquierda (La Francia Insumisa, los Ecologistas y los comunistas), son todavía más duras y ya han anunciado que intentarán tumbar a Lecornu a las primeras de cambio independientemente de las propuestas que pueda traer, indignados por la insistencia de Macron en nombrar a un jefe de Gobierno de su círculo político más cercano.

También la ultraderecha de Marine Le Pen, el principal grupo parlamentario, aseguró que accionará el botón de la moción de censura en cuanto tenga la oportunidad.

