Kyiv afronta el cuarto día sin calefacción a -17 grados: las autoridades despliegan carpas de emergencia contra el frío

¿Por qué es importante? Ya es el cuarto día y, sobre todo, la cuarta noche sin que funcione la electricidad y la calefacción en más de un millar de hogares de la capital ucraniana, ante lo que lo único que los ciudadanos pueden hacer es acudir a los llamados puntos de invencibilidad, donde pueden cargar los móviles y tomar un café caliente.

El Gobierno de Ucrania está instalando unas carpas denominadas puntos de invencibilidad para que los civiles puedan soportar el frío. En Kyiv, por ejemplo, están a -17 grados sin que aún funcione la calefacción tras los ataques rusos contra los sistemas energéticos.

Ya es el cuarto día y, sobre todo, la cuarta noche sin que funcione la electricidad y la calefacción en más de un millar de hogares de la capital ucraniana. Ante este escenario, lo único que los ciudadanos pueden hacer es acudir a esas carpas de emergencia en las que los residentes pueden cargar los móviles y tomar un café caliente.

Según muchos analistas, con estos ataques que afectan directamente a la población civil Rusia busca desmoralizar a la población ucraniana y provocar una nueva oleada de refugiados hacia los países de la Unión Europea (UE), según ha apuntado EFE.

Los calefactores eléctricos no son una alternativa a la ausencia de calefacción, además de interrumpir durante los días de más frío del año el funcionamiento de la calefacción centralizada que calienta a la mayoría de hogares ucranianos, el ataque ruso del viernes pasado ha agravado el déficit de generación de electricidad que ya sufría Ucrania por la ola de bombardeos rusos contra el sistema energético que comenzó en otoño.

En el exterior, los termómetros se desploman hasta 17 grados bajo cero. Y a los daños infraestructurales causados por las bombas rusas, se suma la congelación de las tuberías. Con un soplete los operarios municipales tratan de fundir el hielo de los circuitos de calefacción

"Queda mucho trabajo por hacer, pero estamos en ello. Estoy convencido de que superaremos estos desafíos", ha declarado uno de estos trabajadores. Por cuarto año, Putin está utilizando el frío extremo como arma de guerra. Y quiénes lo sufren, y no solo físicamente, son ellos, cientos de miles de civiles.

"Psicológicamente es muy duro. Es invierno, hace mucho frío", ha afirmado una mujer. Los puntos de invencibilidad son una gota de consuelo en el crudo invierno recrudecido por las bombas rusas

Ucrania insta a sus socios a mantener la defensa de sus instalaciones energéticas

El Gobierno de Ucrania ha apelado nuevamente a sus socios a continuar apoyando la defensa de su infraestructura energética en plena ofensiva de las fuerzas rusas sobre estos objetivos, en medio de las bajas temperaturas que están afectando a gran parte del país durante este invierno.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha informado este lunes de que de los socios de Kyiv ya disponen de una lista detallada de sus necesidades, el mismo día en el que Rusia ha golpeado nuevamente instalaciones energéticas en hasta siete regiones, dejando sin luz a centenares de localidades.

"Estoy convencido de que habrá soluciones adicionales" y "de que se tendrán en cuenta nuestras capacidades de defensa aérea y, por supuesto, energéticas", ha señalado Sibiga desde Kyiv durante una rueda de prensa conjunta con su par noruego, Espen Barth Eide, quien ha anunciado una nueva entrega de 400 millones de dólares.

La mitad de este nuevo paquete de ayuda noruego -que asciende a casi 17.000 millones de dólares en dos año-- irá destinado a las "necesidades urgentes" de Ucrania para hacer frente al invierno, como la compra de gas y las reparaciones en el sector afectado por los bombardeos, ha explicado Eide, según ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

En las últimas horas, los ataques rusos han dejado sin luz y calefacción a centenares de localidades. La situación más difícil persiste en ciertas zonas de Kyiv, según ha advertido la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko.

"La tarea principal es restablecer el suministro eléctrico y de calefacción a todos los hogares", ha expresado la jefa de Gobierno ucraniano en un mensaje en su cuenta de Telegram, desde donde ha aclarado que a pesar de los "constantes ataques enemigos", la infraestructura crítica funciona correctamente.

A lo largo de la pasada noche, se han registrado varios ataques sobre la infraestructura energética de hasta siete regiones de todo el país, principalmente en Kyiv, donde 161 localidades han sufrido cortes de luz y calefacción, pero también en Odesa, Yitomir, Sumi, Járkov, Donetsk, Dnipropetrovsk y Chernígov.

