Kim Jong-un comienza el año trabajando (como uno más) en las obras de un monumento dedicado a sus soldados caídos en Ucrania

Los detalles Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, no ha dudado en remangarse la camisa para ayudar a construir un monumento en homenaje a los soldados norcoreanos muertos en la guerra de Ucrania. Así lo muestra este vídeo.

Tan pronto supervisa una prueba de misiles como que participa en las obras de un monumento en homenaje a sus soldados caídos. El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha aparecido en estos primeros días del año trabajando, como un camarada más, con una pala y un cigarrillo en mano.

Kim Jong Un no ha dudado en remangarse la camisa para ayudar a contruir un monumento a sus soldados muertos en la guerra de Ucrania. Tal como podemos ver en las imágenes del vídeo que ilustra estas líneas, vemos cómo el líder, junto a los suyos, lleva un árbol y empieza a cavar hasta que consiguir hacer un buen hoyo. Y si hay que agacharse a comprobar el estado de la tierra, su hermano es el primero en hacerlo.

Estaba tan entregado, que se ha puesto a los mandos de una carretilla elevadora para conducir y llevar a sus compañeros: hasta seis personas encima. Pero poco importan las reglas de seguridad cuando el el jefe supremo se las salta.

Tras un día duro de trabajo, Kim, junto a su hija, pasó a hacer lo que más le gusta: dirigir. De este modo, con un cigarrito en la mano, el líder de Corea del Norte comenzó a dirigir y parecía contento con el resultado, tanto que hasta quiso inmortalizar el momento y hacerse una foto de familia.

Hace unos meses, el pasado mes de agosto, Kim Jong-un, poco acostumbrado a mostrar sus emociones, se abría completamente durante un homenaje a los militares caídos en Ucrania.

