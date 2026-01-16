La jefa de prensa de la Casa Blanca pierde los papeles al ser preguntada por el asesinato de Renee Good a manos del ICE: "Eres un activista, no deberías estar sentado aquí"

Los detalles La responsable de comunicación de la Administración Trump defiende al agente que asesinó a la joven de Minneapolis y la señala como responsable del tiroteo: "¿Por qué la mataron?".

La muerte de Renee Good a manos de un agente del ICE en Minneapolis ha desatado una crisis para la Administración Trump, provocando protestas masivas contra las acciones del organismo. La Casa Blanca respalda plenamente al agente implicado, como lo demostró la jefa de prensa, Karoline Leavitt, al culpar a la víctima en una rueda de prensa. En respuesta, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha instado a los ciudadanos a grabar los abusos del ICE para documentar pruebas de cara a futuros procesos judiciales. Esta petición sigue a las declaraciones del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, criticando duramente al ICE.

La muerte de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis (Minnesota) ha generado una auténtica crisis para la Administración Trump. Miles de personas han salido a las calles para protestar contra la actuación de este integrante del cuerpo que está siendo utilizado por la Casa Blanca para detener, encarcelar y deportar de forma indiscriminada a migrantes, lo que ha generado una represión aún mayor por parte de los agentes con el beneplácito del líder republicano.

El respaldo del Gobierno a la actuación de este agente es total, y buena prueba de ello la dio este jueves la jefa de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una comparecencia ante los medios.

Al ser preguntada por un reportero sobre el asesinato, ella respondió tratando de culpabilizar a la víctima. "¿Por qué la mataron?", cuestionó, tratando de señalar a la actitud de Renee Good como el detonante de la reacción del agente.

"Porque un agente de ICE actuó imprudentemente y la mató injustificadamente", respondió el reportero. Su afirmación no gustó nada a Leavitt, que no dudó en arremeter contra el periodista con un lamentable ataque personal. "Eres un activista de izquierdas sectario, no un periodista. Te estás haciendo pasar por periodista y ni siquiera deberías estar sentado en ese asiento", afirmó la vocera del Gobierno de Trump.

El gobernador de Minnesota pide grabar "las atrocidades" del ICE

Ante esta espiral de violencia, el gobernador de Minnesota y candidato a vicepresidente en las elecciones presidenciales de 2024 por el Partido Demócrata, Tim Walz, ha pedido a sus vecinos que no duden en grabar los excesos policiales de los agentes del ICE.

"Si veis a agentes del ICE en vuestro vecindario sacad el móvil y grabad", ha expresado, animando a la ciudadanía a crear "una base de datos de las atrocidades cometidas contra los habitantes de Minnesota". El objetivo, como dice, "no es solo dejar constancia" sino la "recopilación de pruebas" ante "futuros procesos judiciales".

Esta petición llega unos días después de que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidiese a los agentes que se fuesen "a tomar por culo de Minneapolis" tras el asesinato de Renee Good. "El ICE no está aquí para generar seguridad. Visto el vídeo todo eso es una estupidez. Fue un agente usando su poder de manera imprudente y matando a una persona", afirmó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.