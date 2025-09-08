Israel se suma a Trump y da un ultimátum a Hamás: "Liberen a rehenes y depongan armas o Gaza será destruida"

El contexto En las últimas horas, Donald Trump ha lanzado una "última advertencia" a Hamás para que acepten el acuerdo de alto el fuego y de liberación de rehenes en la Franja de Gaza. La tensión para que se cierre el alto el fuego es máxima.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio este lunes un ultimátum a Hamás asegurando que, si no liberan a todos los rehenes y se desarma, "destruirá Gaza" y los "aniquilará" a todos ellos.

"Esta es una última advertencia para los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados", escribió Katz en su cuenta de X.

En caso de que el grupo palestino no acepte sus condiciones, el titular de Defensa advirtió: "Hoy, una poderosa tormenta de huracán azotará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror temblarán".

Este violento discurso se suma a las palabras de Donald Trump horas atrás en las que aseguraba haber lanzado una "última advertencia" a Hamás para liberar a los rehenes israelíes. El presidente de Estados Unidos, a través de Truth Social, ha asegurado que "pronto" llegará un acuerdo para el alto al fuego y la liberación de rehenes.

"¡No habrá más!", ha aclarado Trump, que ha advertido a Hamás sobre "las consecuencias de no aceptar" este acuerdo.