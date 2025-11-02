Israel no permite que haya paz en Gaza: "Es mentira, no hay tregua. Han quemado a los niños mientras dormían"

Los detalles Los bombardeos, aunque menos constantes que antes del pacto, han asesinado a 226 personas en las últimas tres semanas pese al acuerdo firmado por Donald Trump.

A pesar de un supuesto acuerdo de paz en la Franja de Gaza, los ataques israelíes continúan, cuestionando la efectividad de la tregua celebrada por Donald Trump. En las últimas tres semanas, los bombardeos han cobrado 226 vidas y solo 145 camiones de ayuda ingresan diariamente, de los 600 acordados. Más de 16.500 personas esperan cruzar Rafah para recibir atención médica. Historias como las de Maisa Brikah, que vive en un cementerio, y Muin Al-Hatto, con una bomba sin detonar en su casa, reflejan la desesperanza. En Gaza, la paz es un espejismo, mientras Cisjordania enfrenta su mes más violento desde 2013.

Supuestamente hay un acuerdo de paz en la Franja de Gaza, pero para Israel es como si no existiera. Pese a que Donald Trump montara todo un evento para celebrar que se había acordado una tregua, la realidad es que los ataques del Ejército israelí siguen siendo la tónica habitual en el enclave palestino.

Los bombardeos, aunque menos constantes que antes, han asesinado a 226 personas en las últimas tres semanas. Solo entran 145 camiones de ayuda al día de los 600 acordados y 16.500 personas esperan a que se abra el cruce de Rafah para poder recibir tratamiento urgente en el extranjero.

"Antes o durante el alto el fuego, la vida no ha cambiado. No he podido volver a mi casa, ni salir del cementerio", afirma Maisa Brikah, gazatí desplazada. Ella cocina, limpia y vive en un cementerio. Y cuando acaba, juega con sus cuatros hijos para que no piensen demasiado en lo que hay bajo sus camas. "Les da miedo salir por los perros que hay por la noche y por los muertos, porque les dan miedo las tumbas".

Otros tienen también que convivir con una bomba sin detonar. Es el caso de Muin Al-Hatto, quien tiene en medio del salón un explosivo que no se activó: "Vine a mi casa y me la encontré así".

Para estos gazatíes, el gran rótulo frente al que se firmó el acuerdo de paz no significa nada porque poco ha cambiado su vida desde entonces. "Es mentira, no hay tregua. Han quemado a los niños mientras dormían", afirma una mujer desconsolada.

Además, en plena temporada de cosecha, en Gaza apenas quedan olivos que recolectar y Cisjordania vive el mes más violento desde 2013. Porque aunque pareció estar al alcance, la paz no es más que un espejismo entre las ruinas.

