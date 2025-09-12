Israel boicoteará el Mobile World Congress en Barcelona por las medidas del Gobierno de España contra el genocidio en Gaza

Los detalles El ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, ha ordenado cancelar todos los preparativos para la participación de Israel en la feria tecnológica por "una serie de medidas antiisraelíes por parte del Gobierno de España" y su "apoyo a Hamás".

Israel no acudirá al Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en marzo en 2026 en Barcelona, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno de España contra el genocidio en Gaza el pasado lunes, según ha informado el Ministerio de Comunicaciones del Estado hebreo, que han sido calificadas por Tel Aviv como "medidas antiistaelíes".

En una carta a la que ha tenido acceso el diairo 'Haaretz', el ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, ha ordenado cancelar todos los preparativos para la participación de Israel en la feria tecnológica.

"Una serie de medidas antiisraelíes por parte del Gobierno de España: su apoyo sistemático a Hamás, la intención de reconocer un estado terrorista palestino en el corazón de Israel y las falsas acusaciones de 'genocidio'", han sido los motivos alegados por Israel en la misiva.

El pasado lunes, Pedro Sánchez anunció en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa la prohibición de la entrada a su territorio del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y del ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich; ambos políticos extremistas y colonos que viven en Cisjordania ocupada.

Además, el líder del PSOE anunció la consolidación jurídica de un embargo de armas, la prohibición de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes, y en un gesto simbólico, empleó por primera vez el término "genocidio" para referirse a la masacre perpetrada por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza.

El MWC, el epicentro mundial de la tecnología

El Mobile World Congress es una feria centrada en la tecnología móvil y uno de los eventos más importantes del sector tecnológico, atrayendo cada año a unos 100.000 visitantes y a miles de empresas de todo el mundo.